Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm vi vu "xứ Nẫu"

Nằm giữa dãy núi xanh thẳm và biển xanh biếc, Quy Nhơn được ví như viên ngọc thô yên bình của miền Trung. Chỉ với 2 ngày 1 đêm, du khách có thể thảnh thơi đón bình minh bên biển, thư giãn trong làn nước mát, thưởng thức đặc sản đậm đà và cảm nhận sự mộc mạc, dễ mến của người dân “xứ Nẫu”.

Làng chài Nhơn Hải. Ảnh Hoàng Điệp

“Xứ Nẫu” là cách gọi thân thương mà người dân dành cho vùng đất Bình Định (nay là Gia Lai) nơi hội tụ vẻ đẹp của núi non trùng điệp và biển cả bao la, đồng thời lưu giữ kho tàng văn hóa lịch sử đặc sắc, từ võ cổ truyền đến nghệ thuật tuồng, dân ca. Quy Nhơn, trái tim của vùng đất này, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự bình yên trong một chuyến nghỉ ngơi ngắn ngày.

Du khách từ Hà Nội có thể đến Quy Nhơn bằng chuyến bay thẳng kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút, từ TP HCM, thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ. Ngoài ra, xe khách giường nằm hoặc tàu hỏa Bắc – Nam dừng tại ga Diêu Trì hoặc ga Bồng Sơn cũng là lựa chọn hợp lý nếu muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm hành trình dài hơn.

Ngày 1: Check-in Kỳ Co – Eo Gió – Đồi cát Phương Mai

Sau khi đáp xuống sân bay Phù Cát hoặc đến trung tâm thành phố, du khách nên thuê xe máy hoặc ô tô để di chuyển về hướng bán đảo Nhơn Lý – nơi hội tụ các điểm du lịch nổi bật của Quy Nhơn.

Khám phá bãi Kỳ Co viên ngọc xanh nằm nép mình giữa vách núi và biển cả. Ảnh Internet

Buổi sáng, dành trọn nửa ngày khám phá bãi Kỳ Co viên ngọc xanh nằm nép mình giữa vách núi và biển cả. Bãi tắm có nước trong vắt, bờ cát trắng mịn và những rạn đá tự nhiên độc đáo, thích hợp để tắm biển, chụp ảnh và lặn ngắm san hô (nếu đi theo tour ca nô ghép từ Nhơn Lý).

Buổi chiều, chỉ cách Kỳ Co vài phút là Eo Gió, nơi được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Quy Nhơn. Con đường đá uốn lượn men theo sườn núi sát biển, gió lồng lộng và tiếng sóng rì rào mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối.

Check in Eo Gió. Ảnh Nina Le

Trên đường về, đừng bỏ lỡ đồi cát Phương Mai, một tiểu sa mạc vàng óng giữa lòng Gia Lai. Nếu đến vào lúc nắng nghiêng (khoảng 16-17h), cát lấp lánh như dát vàng, tạo phông nền lý tưởng cho những bức ảnh “triệu like”.

Đồi cát Phương Mai, một tiểu sa mạc vàng óng giữa lòng Gia Lai. Ảnh VinWonders

Buổi tối, quay về trung tâm thành phố, du khách có thể thưởng thức bánh xèo tôm nhảy đặc sản trứ danh của Gia Lai tại các quán lâu năm như Gia Vỹ, hay khám phá chợ đêm Quy Nhơn nhộn nhịp với nhiều món ăn vặt địa phương.

Ngày 2: Dạo biển Xuân Diệu – Ghé tháp Đôi – Mua quà đặc sản

Sáng sớm, thức dậy đi bộ hoặc chạy bộ dọc theo bờ biển Xuân Diệu con đường ven biển đẹp nhất thành phố là trải nghiệm đáng giá. Không khí trong lành, người dân thân thiện, vài chiếc thuyền nhỏ cập bến khiến khung cảnh nơi đây mang màu sắc đời thường rất dễ chịu.

Đi dạo trên bờ biển Xuân Diệu. Ảnh N.V

Sau đó, ghé thăm tháp Đôi di tích kiến trúc Chăm Pa nằm ngay trong thành phố. Hai ngọn tháp cao vút giữa lòng đô thị là minh chứng cho dấu ấn văn hóa cổ xưa từng hưng thịnh trên vùng đất này.

Tháp Đôi dấu ấn Chăm Pa giữa lòng phố biển. Ảnh Internet

Trước khi rời Quy Nhơn, du khách có thể mua tré Bình Định, nem chua, mắm nhum hoặc bánh hồng Tam Quan làm quà. Các cửa hàng đặc sản như Tuyết Nhung, Phụng Nga hay chợ Lớn đều có sẵn nhiều lựa chọn với giá hợp lý.