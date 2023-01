4 cách ăn bánh trung thu thông minh nhất, dù có "thích mê" cũng nhất định phải nhớ điều này!

Không cần phải chờ đúng Trung thu, nhiều gia đình đã mua bánh từ mồng một đến ngày rằm tháng 7 để dâng cúng tổ tiên biếu ông bà, cha mẹ và người thân. Đây cũng là món ăn truyền thống, đồng thời cũng là món ăn yêu thích của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, do đặc thù từ nguyên liệu ngọt, béo ngậy và nhiều năng lượng, nên đây là loại bánh không phải thích hợp với tất cả mọi người. Theo bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198) khuyến cáo, bạn nên cắt bánh thành từng miếng nhỏ và cố gắng ăn từng miếng một cách chậm rãi. Bánh trung thu chỉ nên ăn cho vui chứ không nên "ăn để no".

Đặc biệt, cần tránh ăn bánh trung thu sau bữa tối, đặc biệt là sau 7h tối bởi loại bánh này có vị rất ngọt, vào thời điểm này cơ thể vận động không nhiều dẫn đến năng lượng bị tích tụ, sẽ gây ra tình trạng béo phì, thừa cân, tăng cholesterol trong máu.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng khuyên không nên ăn bánh trung thu ngay sau bữa cơm mà nên ăn vào khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi ăn, lý do là khi vừa ăn cơm, dạ dày chưa tiêu hóa hết thức ăn, nếu lập tức ăn bánh trung thu sẽ dẫn đến chứng khó tiêu.

Ăn bánh trung thu bao nhiêu là đủ?

Xét về thành phần dinh dưỡng, 1 chiếc bánh nướng trung thu đậu xanh nhân trứng trọng lượng 176 g sẽ cung cấp khoảng 648 calo cho cơ thể. Trong 1 chiếc bánh trung thu nhân khoai môn sẽ chứa khoảng 700calo cao hơn lượng calo trong bánh trung thu nhân đậu xanh. Trong 1 cái bánh dẻo nhân thập cẩm trọng lượng 170g sẽ cung cấp cho cơ thể 566 calo và 1 cái bánh nướng nhân thập cẩm 170g có 706 calo.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: ở người trưởng thành trung bình sẽ cần 2000 calo/ ngày, cần 667 calo trong mỗi bữa ăn nếu ăn đủ 1 ngày 3 bữa. Và trung bình trong 1 chiếc bánh trung thu cỡ vừa sẽ có khoảng 565 calo. Nếu như bạn ăn 2 cái bánh trung thu này thì sẽ cung cấp cho cơ thể 1130 calo.

Mỗi lần chỉ ăn 1/6 đến 1/8 hoặc cùng lắm là 1/4 chiếc bánh trung thu cỡ vừa. Vì với ¼ chiếc bánh trung thu đã có hơn 200kcal, tương đương với một bữa sáng. Hơn nữa, chúng ta chỉ ăn thưởng thức khoảng 1 lần/1 tuần hoặc lâu hơn nữa, chứ không nên ngày nào cũng ăn.

Ngoài ra, nếu ăn bánh trung thu thì cần giảm lượng đồ ăn khác. Chứ không thể đã ăn bánh trung thu thoải mái, xong vẫn ăn vặt, uống trà sữa, ăn bún, ăn phở thoải mái thì năng lượng nạp vào sẽ rất nhiều.

4 cách ăn bánh trung thu không sợ tăng cân

Ăn 1 miếng bánh, bớt 1 bát cơm

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, các loại bánh trung thu thường chứa hàm lượng đường và tinh bột rất lớn, không nên ăn quá nhiều vì sẽ gây thừa cân, béo phì hoặc rối loạn dung nạp glucose có thể gây ra tiểu đường.

Nếu ăn một nửa bánh dẻo hoặc bánh nướng thì trong ngày nên bớt khoảng 1 bát cơm và lượng thức ăn tương ứng, tăng lượng rau xanh để chất béo được đào thải ra ngoài.

Khi ăn bánh trung thu, cả trẻ nhỏ lẫn người lớn đều nên ăn chậm rãi, cắt thành từng miếng nhỏ bởi nếu ăn quá nhiều đồ ngọt cùng một lúc thì bạn sẽ không thể kiểm soát được lượng đường trong máu, làm cân nặng tăng nhanh hơn.

Vừa ăn bánh vừa uống trà

Theo China Daily, trà xanh và trà bạc hà có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường và giảm vị ngọt, rất phù hợp với bánh trung thu.

Nhiệt độ nước cho trà xanh phải dưới 70 độ C, nước quá nóng sẽ làm hỏng vitamin C và axit catechinic trong lá trà. Theo lý luận y học cổ truyền Trung Quốc, cả trà xanh và bạc hà đều có tính lạnh, do đó những người yếu dạ dày không nên uống quá nhiều.

Chỉ ăn bánh trong bữa sáng

Do chứa nhiều calo nên bánh trung thu là một lựa chọn tốt cho bữa sáng khi mọi người cần bổ sung thêm năng lượng sau một đêm ngủ ngon.

Ngược lại, không nên ăn bánh trung thu vào buổi tối và ngay sau khi ăn no vì sẽ làm năng lượng tích tụ, dễ gây thừa cân, béo phì và tăng chorestorol trong máu.

Ăn ít bánh hơn và tập thể dục nhiều hơn

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cách hiệu quả nhất để tránh tăng cân trong mùa Tết Trung thu đó là ăn ít bánh và tập thể dục nhiều hơn. Sau khi ăn nên hạn chế tiêu thụ đồ ăn chứa tinh bột như cơm, phở. Có thể tăng cường tập luyện bằng cách chạy bộ, đi xe đạp. Bạn cũng có thể chọn bánh trung thu ít đường hoặc không đường nếu bạn muốn giảm thiểu lượng calo nạp vào cơ thể.

Ai cần hạn chế ăn bánh trung thu?

Bánh trung thu nên ăn có liều lượng, đặc biệt những người có bệnh mạn tính như người bị bệnh đái tháo đường, thừa cân, tăng mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh mạch vành nên hạn chế dùng bánh trung thu.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/4-cach-an-banh-trung-thu-thong-minh-nhat-du-co-thich-me-cung-nhat-dinh-phai-nho-dieu-nay-172220828175011203.htm