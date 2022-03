Vivienne Westwood ra mắt bộ sưu tập kính "Mặt trời"

Vivienne Westwood đang tỏa sáng mùa này. Nhãn hiệu thời trang của Anh, được đặt theo tên của nhà thiết kế cùng tên, nổi lên vào đầu những năm 1980 với bộ sưu tập Pirate đầy sức gợi cảm. Westwood đã tự khẳng định mình là một người có tầm nhìn xa trông rộng về văn hóa, nhưng mỗi bộ sưu tập tiếp theo lại giới thiệu một khía cạnh mới trong gu thẩm mỹ phong phú của bà.

Trong những năm gần đây, các show diễn kiểu công chúa Grunge thập niên 90 của bà và những tác phẩm độc đáo (như chiếc vòng ngọc trai) đã tìm thấy một thế hệ người hâm mộ mới. Đó là lý do tại sao bộ sưu tập kính mắt mới của Westwood, có tựa đề đơn giản là “Mặt trời”, không thể xuất hiện vào thời điểm tốt hơn.

Lấy cảm hứng từ các minh tinh Hollywood, vẻ đẹp quyến rũ của Ý những năm 1960 và kính râm bằng gỗ cổ điển, “Mặt trời” là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét tinh tế cổ điển và sự đổi mới hướng tới tương lai. Nó cũng tôn vinh với sự tinh tế trong các bộ sưu tập trước đây của Westwood. “Kính râm nên là hiện thân của cá nhân. Chúng có thể tạo ra bất kỳ kiểu dáng nào, chúng là một phần mở rộng cho phong cách của bạn. Tất nhiên chúng có mục đích, nhưng chúng phải vui vẻ, vui tươi”, Giám đốc Sáng tạo Andreas Kronthaler nói.

Nguyên tắc này được thể hiện rõ ràng trong mỗi chiếc kính râm ấn tượng, quyến rũ của bộ sưu tập. Mặc dù kính thường là một phụ kiện cuối cùng mà bạn chọn cho chức năng hơn là phong cách, nhưng kính Westwood là một loại phụ kiện mà bạn thiết kế các món đồ khác dựa theo nó. Một số chiếc kính thực sự đạt danh hiệu ngoại cỡ, mang thiết kế ấn tượng mà bạn có thể thấy Ava Gardner đeo bên hồ bơi.

Những chiếc khác có kích thước không đối xứng, tỷ lệ độc nhất khiến bạn phải nhìn lại hai lần để đánh giá đúng hình dạng của chúng. Những đôi mắt kính này thuộc hai loại đầu tiên trong số ba loại của bộ sưu tập: Vanguard và Prêt-à-Porter. Danh mục trước là phi giới tính, là một sự tôn vinh cho định hướng của ngành công nghiệp thời trang nói chung là tiến lên phía trước. Loại thứ hai gắn phong cách ngược với những huyền thoại đã khiến chúng trở nên mang tính biểu tượng ngay từ đầu.

Trong khi “Mặt trời” mang đến những điều thú vị trên cặp kính râm điển hình của bạn, Westwood cũng thừa nhận sự vô ích của việc cố gắng làm lại các tác phẩm kinh điển. Một số cặp kính trong bộ sưu tập mới bám vào các kiểu dáng cơ bản chỉ được thay đổi một chút với kiểu dáng của Westwood, chẳng hạn như mắt mèo màu hồng với gọng kính nhọn. Cụ thể, hạng mục Essence đưa các chi tiết của Westwood vào phong cách kính cổ điển và thể thao. Do đó, những người hâm mộ thương hiệu có thể say mê kính râm của Westwood mà không cần đi quá xa so với phong cách đã có của họ.

Như thường lệ, Westwood rất chú ý đến tính bền vững của dòng kính mắt mới nhất của mình. Vật liệu được lựa chọn là axetat dựa trên sinh học, được kết hợp với các kim loại lâu dài, được cho là đảm bảo vòng đời lâu dài cho mỗi cặp kính mà không ảnh hưởng đến môi trường. Bao bì cho bộ sưu tập có nguồn gốc từ da phụ phẩm, polyester tái chế, bông hữu cơ và giấy tái chế. Có lẽ quan trọng nhất, “Mặt trời” được sản xuất bằng 100% năng lượng xanh. Nhìn đẹp và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững? Hiếm có bộ sưu tập nào làm tốt cả hai điều này, nhưng Vivienne Westwood đã hoàn thành điều đó một cách dễ dàng. Kính râm “Mặt trời” chắc chắn sẽ trở thành món đồ Westwood đáng mơ ước tiếp theo, phù hợp với thời gian trong những ngày dài hơn và thời gian ở dưới ánh nắng mặt trời nhiều hơn.

