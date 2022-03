Nhiếp ảnh gia so sánh mái tóc của công nương Diana với nhựa

David Bailey, một nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng người Anh, đã nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi chụp ảnh với Công nương Diana vào những năm 1980. Bailey đã làm việc vào những thời điểm khác nhau với các thành viên của hoàng gia Anh và tiết lộ rằng mái tóc của công nương không hề mềm mượt như lúc đầu.

Bailey nói rằng vì Công nương Diana cần tóc vào nếp hoàn hảo nên bà thường dùng quá nhiều keo xịt tóc. "Mái tóc thật khủng khiếp. Bạn biết đấy, từ keo xịt tóc. Những sợi tóc rắn chắc như một hình nộm bằng nhựa", anh nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Bailey cũng kể về khoảnh khắc xấu hổ mà anh đã trải qua với Công nương xứ Wales khi anh vô tình làm rơi một thiết bị chiếu sáng trên đầu cô. “Tôi đã nghĩ, 'Ồ, chết tiệt.' Cô ấy nói, 'Đừng nghĩ về nó", đó là một tai nạn khủng khiếp", anh nhớ lại.

Kiểu tóc đặc trưng của công nương Diana do nhà tạo mẫu tóc Sam McKnight thực hiện vào những năm 1990. "Tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy muốn thay đổi", McKnight nhận xét trong bộ phim tài liệu Diana: Queen of Style. "Tôi nói rằng tôi sẽ cắt bỏ tất cả. Hãy cắt bỏ tất cả và bắt đầu lại. Vì vậy, cô ấy nói, được rồi, chúng ta hãy làm điều này", anh nhớ lại.

Trong bộ phim tài liệu Diana in Her Own Words năm 2017, một đoạn ghi âm cho thấy công nương Diana nhận xét về tầm quan trọng của kiểu tóc này đối với bà: "Tôi nghĩ mùa hè năm ngoái, khi Sam cắt tóc theo một cách khác, nó đã đặt ra một thứ hoàn toàn khác".

