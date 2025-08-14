Vợ Bùi Tiến Dũng mặc bikini khoe chân dài 'bất tận'

Mới đây, Dianka Zakhidova chia sẻ loạt ảnh thư giãn tại một beach club ở Đà Nẵng. Cô trở lại Việt Nam hôm 14/7 sau khi về thăm quê hương Ukraine hơn một tháng.

Mỹ nhân 25 tuổi gây ấn tượng khi phô diễn thân hình mảnh mai và cặp chân thon dài qua bộ bikini khoét hông cao.

Dianka được nhiều khán giả yêu mến bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình quyến rũ. Cô cũng đắt show thời trang khi hoạt động với vai trò người mẫu ở Việt Nam.

Hot mom tận hưởng nắng gió ngày hè bên con trai Danil, mẹ ruột (đội mũ) và em gái.

Khi một khán giả hỏi thăm về Bùi Tiến Dũng, Dianka cho biết ông xã vắng mặt vì đang ở Singapore.

Cậu nhóc Danil hiện gần 3 tuổi, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Đây là lần thứ hai em út của Dianka và mẹ sang Việt Nam. Trước đó, họ sống cùng vợ chồng Bùi Tiến Dũng tại Việt Nam từ tháng 10/2022 đến 5/2024.

Bà Natalya Leschishina được đông đảo khán giả khen trẻ trung ở tuổi 47, trông như hai chị em khi đứng bên con gái.