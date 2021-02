Tuần lễ thời trang New York và những điều khác biệt

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 08:20 AM (GMT+7)

Như mọi năm, Tuần lễ thời trang New York là tuần lễ hội tụ đầy đủ các show diễn, các sự kiện nổi tiếng và các bữa tiệc, thời điểm mà đường phố trở nên quan trọng không kém gì sàn diễn trong việc xác định phong cách mới của năm sắp tới và là nơi để phát hiện những người nổi tiếng đổ về thành phố từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác một chút. Vì dịch bệnh, các buổi biểu diễn và sự kiện hoàn toàn chuyển sang kỹ thuật số, và nhiều nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng thường chiếm các sân khấu chính của NYFW, như Ralph Lauren, Tom Ford và Marc Jacobs, v.v., đang đứng ngoài cuộc.

NYFW cũng đã trải qua một số thay đổi về cơ cấu trong năm nay. Tom Ford, nhà thiết kế của nhãn hiệu cùng tên và là chủ tịch của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ (CFDA), đã thông báo rằng sẽ không còn lịch trình chính thức của NYFW nữa mà đổi tên nó thành “Lịch các bộ sưu tập của Mỹ”.

Một phần thay đổi của Ford trong định dạng NYFW là phân nhánh từ năm quận. Trong một lá thư được công bố vào tháng 1, Ford đã thay mặt cho CFDA viết: “Chúng tôi sẽ công bố không chỉ lịch trình của các nhà thiết kế trình diễn ở New York trong Tuần lễ thời trang New York mà còn cả lịch trình của các nhà thiết kế Mỹ trình diễn trong và ngoài nước”. Việc chuyển sang trải nghiệm thời trang kỹ thuật số do dịch chỉ khuyến khích một xu hướng bắt đầu từ trước năm 2020, nơi một số thương hiệu như Tommy Hilfiger, Gabriela Hearst và của Ford đã bắt đầu trình diễn các buổi trình diễn ở những nơi khác như Los Angeles và Paris.

Đối với mùa Thu/Đông 2021, nhà thiết kế người Canada gốc Đài Loan Jason Wu là người đầu tiên trình diễn vào Chủ nhật và là một trong những nhà thiết kế duy nhất tham gia NYFW IRL, giới thiệu bộ sưu tập của mình trong một buổi trình diễn mang tính giãn cách xã hội với khẩu trang và live stream. Bộ sưu tập của anh đã biến một không gian bán lẻ ở NYC’s NoHo thành “Mr. Wu’s General Store”, với các người mẫu được bao quanh bởi giỏ và thùng hoa và rau (sau này được quyên góp cho City Harvest, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp thực phẩm cho người dân New York có nhu cầu), mặc trang phục in hoa đậm và có màu sắc phù hợp.

Các nhà thiết kế đã không né tránh thời điểm hiện đại. Trên thực tế, khoảnh khắc đương đại và những cuộc đấu tranh mà nó mang lại đã được lồng ghép trong nhiều bộ sưu tập và định dạng của các buổi trình diễn, khi các nhà thiết kế cùng nhau mang giấc mơ thoát ly với thực tế kỹ thuật số của thế giới chúng ta.

Ví dụ như Rebecca Minkoff đã đồng hành cùng các buổi biểu diễn NYFW giãn cách xã hội của cô ấy trong năm nay với việc livestream đa nền tảng về chương trình ảo của cô trên Instagram và TikTok. Cô cũng đã làm điều táo bạo bằng cách hợp tác với OnlyFans, nền tảng nổi tiếng được biết đến với nội dung cấp ba để hiển thị nội dung hậu trường thời trang.

Mặc dù thiết lập ảo của Minkoff có thể đã phù hợp với giai điệu kỹ thuật số của năm qua, bộ sưu tập của cô dám mơ về những chuyến đi mà chúng ta có thể thực hiện vào một ngày nào đó (hy vọng) sớm. Với ốc đảo cây cọ trên Spring Studios, Minkoff đã tạo tiền đề cho giai điệu thoát tục của bộ sưu tập. Một show diễn với biệt danh "rừng rậm đô thị" của Thành phố New York, bộ sưu tập kết hợp xăng đan, váy xòe, thiết kế in hoa và động vật với tông màu đất, tất cả đều đã sẵn sàng.

Đối với bộ sưu tập Thu/Đông 2021 của mình, Anna Sui đã lấy cảm hứng từ thứ mà tất cả chúng ta đều chú ý trong năm qua: chiếc tivi. Với những chiếc váy voan, áo khoác da báo giả lông và hoa, sự sôi động và cổ điển gợi nhớ đến những bộ phim thập niên 1960 như “Wonderwall” do Jane Birkin thủ vai chính. Nó cũng được lấy cảm hứng từ sự chuyển đổi từ tivi màu đen và trắng sang tivi màu của truyền hình, một bước ngoặt mà Sui hình dung cho tương lai, khi chúng ta đi đến cuối đường hầm và bước vào thế giới hậu dịch bệnh. Và khi đến thời điểm, chúng ta sẽ có rất nhiều trang phục dự tiệc từ bộ sưu tập của Sui để mặc.

Các nhà thiết kế cũng nhân cơ hội để giải quyết các vấn đề thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh việc kì thị gia tăng đối với người gốc Á, một số nhà thiết kế không chỉ tận dụng cơ hội để đưa văn hóa châu Á lên hàng đầu trong các bộ sưu tập của họ tại NYFW, mà còn giữ vững lập trường và nâng cao nhận thức về tình hình hiện tại.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng covid-19 bắt đầu, Phillip Lim đã thẳng thắn về những thù hận chống người châu Á, sử dụng nền tảng của mình để nâng cao nhận thức. Trong NYFW, Lim đã đăng video lên Instagram của mình để chia sẻ những câu chuyện cá nhân về trải nghiệm của anh ấy với nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Anh ấy cầu xin mọi người “các bạn sẽ sát cánh cùng tôi để ngăn chặn sự căm ghét với người Châu Á chứ?”.

Trong bộ sưu tập của mình, Lim tập trung vào sự thoải mái và tiện ích, phù hợp với sự chuyển đổi giữa cuộc sống văn phòng và cuộc sống trên Zoom làm việc tại nhà. Trang phục kiểu cũ và phong cách tinh giản thập niên 70 kết hợp với váy chữ A và áo len độc đáo.

Private Policy, một thương hiệu thời trang của các nhà thiết kế Hoaoran Li và Siying Qu, đã đưa văn hóa và lịch sử Trung Quốc vào các thiết kế Thu/Đông 2021 của mình. Lấy cảm hứng từ những người di cư Trung Quốc chuyển đến California trong thời kỳ đổ xô tìm vàng, thương hiệu đã hợp tác với bảo tàng Người Hoa ở Mỹ để có những bức ảnh lịch sử thời đó.

“Có lẽ đây là mùa chúng tôi có thể truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người tìm hiểu về văn hóa và lịch sử”, Qu nói, hy vọng sẽ tôn vinh những người lao động Trung Quốc trong suốt thời gian này trong lịch sử cũng như thừa nhận và nâng cao nhận thức về tội ác căm thù ngày càng gia tăng đối với người gốc Á hiện nay.

Về mặt thời trang, bản thân bộ sưu tập đã làm nổi bật thiết kế và văn hóa Trung Quốc, sử dụng trang phục qipao và cổ áo Quan Thoại với các họa tiết ca rô xéo đặc trưng của họ.

Tên bộ sưu tập Thu/Đông 2021 của Victor Glemaud, Ode to Hope, không thể áp dụng tốt hơn vào thời điểm hiện đại. Glemaud đã thiết kế đồ nỉ kim năng động và linh hoạt trong khi cách ly, hỗn hợp len merino và cotton cashmere được sản xuất đặc biệt cho thời đại ngày nay.

Nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập đầy màu sắc là chính thành phố New York, phù hợp với NYFW, với những ca ngợi về những chiếc xe taxi màu vàng, hàng rào liên kết chuỗi và những bộ mặt tạo nên thành phố.

Vào ngày cuối cùng của NYFW, Proenza Schouler đã gây ra khá nhiều bàn tán, khi người mẫu IMG mới ký hợp đồng và con gái riêng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris Ella Emhoff đã có màn ra mắt bất ngờ trên sàn diễn. Kiểu dáng của cô ấy, cũng như phần còn lại của bộ sưu tập, nổi bật với tông màu đất và tính thẩm mỹ tối giản, có cấu trúc nhưng mềm mại phản ánh khái niệm về sự cân bằng, điều quan trọng mà tất cả chúng ta đang cố gắng nắm vững trong thời gian covid.

Gabriela Hearst cũng kết thúc tuần lễ với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sự tồn tại đa ngành của Thánh Hildegard xứ Bingen, người đã sống trong thời kỳ mà phụ nữ bị tẩy chay khỏi cuộc sống trí tuệ và sáng tạo. Bộ sưu tập xoay quanh hai chủ đề không đổi của Hildegard và hai chủ đề lặp đi lặp lại mà chúng ta đã thấy trong năm qua: khoa học và nghệ thuật. Các họa tiết in hoa bằng da và ren được dệt kim và kết hợp bởi hai phụ nữ không màng đến lợi nhuận và luôn tìm cách ủng hộ quyền phụ nữ cho các đồng nghiệp ở Uruguay và Bolivia.

