Sự tiến hóa của vải Gingham trong thế giới thời trang

Gingham, loại vải họa tiết được yêu thích, là một trong những loại vải được sử dụng rộng rãi nhất kể từ khi ra đời vào thế kỷ 18. Nguồn gốc của vải còn nhiều tranh cãi, một số người tin rằng gingham lần đầu tiên được làm ở Malaysia trong khi những người khác tin rằng vải được làm thủ công ở Guingamp, Pháp. Dù xuất xứ nào cũng đúng, loại vải này nhanh chóng trở nên phổ biến bởi các nhà may mặc của Hà Lan và Anh trong suốt những năm 1700. Điển hình là bông dệt thoi, gingham được xác định bằng các họa tiết sọc hoặc ca rô hoàn chỉnh với màu trắng và màu tương phản. Kiểu dệt khác với kẻ sọc do có hình thức chính xác hơn kẻ sọc bao gồm một số sọc và màu sắc chứ không phải là hai.

Với sự gia tăng của công nghiệp hóa toàn cầu, gingham trở thành một sản phẩm chính của trang phục ready to wear casual do tính thoải mái và độ bền của nó. Loại vải này cũng trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ, nơi váy gingham là chủ đạo của tủ quần áo phụ nữ (chủ yếu là nông thôn). Hoàn hảo cho thực tế cuộc sống trong nước, phụ nữ sẽ tự may những chiếc váy gingham và mua chúng từ những người thợ may trang phục địa phương. Năm 1939, Judy Garland mặc một chiếc váy màu xanh gingham đã trở thành biểu tượng trong suốt bộ phim The Wizard of Oz, củng cố đầy đủ vị trí của loại vải này trong từ điển thời trang.

Sự nổi tiếng của Gingham cũng tiếp tục phát triển ở châu Âu. Nữ diễn viên người Pháp Brigitte Bardot đã mặc một chiếc váy gingham trong đám cưới của mình khiến người xem vô cùng thích thú. Ngôi sao đồng thời mô phỏng lại quả cầu của những chiếc váy cô dâu trong khi cũng đùa giỡn với hàng tá ý nghĩa mà gingham trình bày. Giống như Bardot, biểu tượng phong cách Công nương Diana thường mặc những chiếc áo gingham cho những chuyến đi chơi thể hiện đầy đủ phẩm chất nhẹ nhàng của loại vải này.

Khi thời trang chuyển sang cuối thế kỷ 20, gingham bắt đầu được diễn giải lại theo cách ngày càng tiên tiến. Một trong những nhà thiết kế thời trang cao cấp đáng chú ý đầu tiên thử nghiệm gingham là Rei Kawakubo cho bộ sưu tập Comme des Garçons Xuân/Hè 1997 của bà. Được biết đến với tên gọi bộ sưu tập "Lumps and Bumps", nhà thiết kế người Nhật đã thử nghiệm với chất liệu vải thông qua các lớp đệm và kiểu dáng không đối xứng. Khởi hành từ những bộ váy prairie đơn giản của những năm 50, Kawakubo đã hiện đại hóa gingham theo cách thách thức những ý nghĩa truyền thống đồng thời hướng tới tương lai.

Ngày nay, gingham vẫn là một sự lựa chọn phổ biến cho các kiểu dáng thông thường — quần tây, áo dài cách tân, áo blouse và cả thời trang thử nghiệm. Từ những chiếc áo khoác có cấu trúc tại Christian Dior đến những khoảnh khắc điêu khắc tại Loewe, gingham tiếp tục vượt qua ranh giới của hàng ready to wear thông qua các yếu tố tiện dụng và ý nghĩa đáng nhớ của nó.

