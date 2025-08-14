Hoa hậu Hà Trúc Linh gặp cảnh vệ gây sốt mạng xã hội

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi mặc áo dài nền nã trong dự án ảnh "Yêu áo dài, Yêu đất nước" hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoa hậu Việt Nam 2024 hào hứng nhận lời vì muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của tà áo dài cũng như khích lệ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc trong dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Chọn bối cảnh nhà ga, đường phố Thủ đô những ngày tháng Tám rợp nắng, dàn người đẹp diện áo dài truyền thống với những họa tiết mang dáng hình đất nước như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do hay bản đồ chữ S để thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài lụa dáng suông, kết hợp khăn đỏ, in hình sao vàng tinh tế. Cô cho biết những ngày này đang có mặt ở Thủ đô và hòa vào không khí sôi động, háo hức của người dân để chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Người đẹp vui mừng vì có dịp tham gia dự án ảnh ý nghĩa lần này.

Trước đó, Trúc Linh tham gia concert Tổ quốc trong tim được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. "Là người trẻ, tôi cảm thấy trong mình hừng hực khí thế, tinh thần yêu nước trong những ngày sôi động của cả nước. Với tôi, áo dài là trang phục thể hiện tinh tế tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam. Diện áo dài trong những dịp đại lễ luôn mang đến cảm xúc tự hào, dâng trào", cô chia sẻ.

Á hậu Châu Anh nền nã trong tà áo dài trắng, hóa thân thành người con gái Hà Nội xưa. Là nữ quân nhân, Châu Anh có cảm xúc đặc biệt trong những ngày đại lễ của đất nước.

"Trước đây, tôi đã quen với bộ quân phục khi làm nhiệm vụ trong những ngày lễ lớn của đất nước. Giờ đây, với cương vị Á hậu Việt Nam, tôi khoác trên mình tà áo dài với cảm xúc đặc biệt. Tôi hy vọng vẻ đẹp của những nữ quân nhân sẽ được lan tỏa tới giới trẻ", Châu Anh chia sẻ.

Á hậu Vân Nhi chọn áo dài đỏ nổi bật, rực rỡ. Với cô, được hòa vào không khí tuổi trẻ cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào lớn lao. "Những ngày này, tôi cảm nhận được tình yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc lan tỏa trên mỗi con đường, góc phố", cô nói.

Xuất hiện trong bộ ảnh cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 là các chiến sĩ mang trong mình trọng trách gìn giữ bình yên cho Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy tạo nên sự hòa quyện giữa nét rạng ngời của người con gái Việt song hành cùng khí chất mạnh mẽ của người lính.

Sự xuất hiện của họ trong bộ ảnh như lời nhắc nhở về sự biết ơn, tinh thần yêu nước mạnh mẽ của thế hệ trẻ.

Bộ ảnh còn có sự xuất hiện của Phùng Thế Văn - chàng cảnh vệ gây sốt khi xuất hiện trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ vào năm 2020. Anh được nhiều khán giả yêu mến vì có chiều cao 1,85 m, giọng nói trầm ấm và phong thái đĩnh đạc.

Sau 5 năm, Phùng Thế Văn gây sốt trở lại khi tham gia luyện tập diễu binh mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với vai trò là cảnh vệ phục vụ tại Trung đoàn đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Tham gia bộ ảnh, Thế Văn hy vọng mọi người cùng nhau dành sự quan tâm và lan tỏa tình yêu mến đối với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho ngày trọng đại của đất nước.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án ảnh "Yêu áo dài, Yêu đất nước", nhà thiết kế muốn kể câu chuyện riêng về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc qua tiếng nói của một người trẻ.