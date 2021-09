Sa mạc cháy bỏng trong bộ sưu tập của nhà mốt quen thuộc

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 16:54 PM (GMT+7)

Banana Republic bắt đầu một chương mới vào mùa thu này, công bố bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm thiết kế, chất lượng sản phẩm, trải nghiệm bán lẻ và kích hoạt nền tảng kỹ thuật số.

Banana Republic bắt đầu một chương mới vào mùa thu này, công bố bộ nhận diện thương hiệu mới bao gồm thiết kế, chất lượng sản phẩm, trải nghiệm bán lẻ và kích hoạt nền tảng kỹ thuật số. Nhìn lại nguồn gốc của thương hiệu, nhà mốt được thành lập vào năm 1978 bởi Mel và Patricia Ziegler, những người ban đầu tìm cách cung cấp quần áo lấy cảm hứng từ phong cách safari cho tủ quần áo hàng ngày, thương hiệu tái tạo cảm giác phiêu lưu với tên là New Look.

Trong 43 năm, thương hiệu đã được yêu thích ở Mỹ, đặc biệt được biết đến với trang phục business casual, đặt thương hiệu trong số các nhãn hiệu sang trọng có thể thử và thực sự dễ tiếp cận như J.Crew và Ann Taylor. Tuy nhiên, sau một năm khi nơi làm việc chuyển đổi từ phòng họp công ty thành văn phòng tại nhà, Banana Republic đã sẵn sàng giới thiệu lại bản thân với niềm khao khát được hồi sinh cho sự phấn khích và khám phá, giống như thế giới đã sẵn sàng cho một thời kỳ phục hưng sau đại dịch.

Được xác định bởi các tác phẩm kinh điển cũ như áo vest của phóng viên ảnh BR và quần cargo, tập trung vào chất liệu da và da lộn, và các sản phẩm sẵn sàng cho chuyến thám hiểm khác, New Look hiện đại hóa những yếu tố đó làm trung tâm cho đặc điểm thiết kế ban đầu của Banana Republic. Chúng là những khía cạnh được nhìn thấy trong các phần lưu trữ được phát hành vào đầu mùa hè này như một phần của bộ sưu tập BR Vintage, cung cấp 225 sản phẩm nguyên bản từ những năm 80 và 90. Được thúc đẩy bởi sự hoài cổ này, thương hiệu đã sáng tạo New look từ tinh thần cũ của thương hiệu.

Giám đốc thương hiệu của Banana Republic, Ana Andjelic đã nói, “Cách tiếp cận của chúng tôi ít lấy cảm hứng từ kho lưu trữ hơn là lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng. Kho lưu trữ chỉ cho chúng tôi thấy một thế giới tưởng tượng Banana Republic đã từng là như thế nào, các danh mục và các cửa hàng đã trở thành huyền thoại và nó có thể trở lại như thế nào”.

Việc ra mắt BR Vintage là một trong những sáng kiến ​​đầu tiên của Andjelic, người đã gia nhập thương hiệu vào đầu năm nay. Rõ ràng là cựu sinh viên Mansur Gavriel và Rebecca Minkoff hiểu điều gì đã khiến Banana Republic trở thành dấu ấn trong kỷ nguyên vàng của nó và những phần nào của điều đó tiếp tục gây tiếng vang cho đến ngày nay. Như Andjelic đã nói, trí tưởng tượng là chìa khóa.

Ý tưởng về một thế giới tưởng tượng là trọng tâm trong chiến dịch Mùa thu năm 2021 mới của thương hiệu, giới thiệu New look. Cuối tháng này, thương hiệu cũng sẽ khởi động một chiến dịch dành riêng cho Thế giới được tưởng tượng. Nhưng trước tiên, New Look ra mắt: lấy bối cảnh sa mạc bụi bặm và kiến ​​trúc bằng đất nung, quần áo di chuyển dễ dàng khi nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau đang chờ đợi dàn người mẫu đa dạng. “Đó là một khung cảnh vượt thời gian, địa điểm và vượt ra ngoài các quy tắc của thế giới đã biết”, Andjelic nói. “Một nơi phản ánh trí tưởng tượng và sự sáng tạo và tò mò của con người. Đó rõ ràng là một cuộc phiêu lưu, nhưng thuộc loại sáng tạo hơn. Chúng tôi muốn truyền đạt rằng những cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất chỉ là tưởng tượng, và chúng biến chúng ta thành con người”.

Có thể thấy sự bắt đầu từ nguồn gốc trang phục đi săn của Banana Republic trong cả trang phục nam và nữ, được đánh dấu bằng các chi tiết mang tính tiện dụng cao. Giữa các phong cách có một cảm giác của phong cách androgyny và uyển chuyển, phản ánh điều mà Anjelic gọi là “thế giới phi giới tính” của chúng ta.

“Các loại trang phục nam và nữ truyền thống đã rất lỗi thời”, cô tiếp tục. “Người tiêu dùng thời trang làm tủ quần áo của riêng họ và họ kết hợp giữa cổ điển và đương đại và cảm hứng từ tất cả các loại bối cảnh. Các phạm trù giới tính truyền thống chỉ là một trong những bối cảnh như vậy. Tất cả chúng ta đều cảm thấy khác nhau trong những tình huống khác nhau đôi khi nữ tính, đôi khi nam tính, thường là cả hai và trong những vai trò khác nhau mà chúng ta đóng. Chúng tôi muốn phục vụ khách hàng phù hợp với mọi vai trò và tâm trạng của họ”.

Tưởng tượng lại thế giới của riêng mình, Banana Republic chào đón tất cả mọi người đến với phiên bản tiếp theo. Trong khi kiểu dáng BR cổ điển, những gì Andjelic giải thích là lấy từ “American Look, safari và quần áo bảo hộ lao động cuối những năm 1990”, sẽ luôn hiện diện trong từ vựng của thương hiệu, phong cách Mỹ đã phát triển rất nhiều kể từ khi thành lập Banana Republic. Andjelic nói: “Tôi không tin rằng có những phong cách như đã từng có trong quá khứ. Mọi thứ đã đi theo hướng cá nhân, vi mô và thích hợp và rất riêng lẻ. Chúng ta không có những vai trò được xác định rõ ràng trong xã hội, chúng ta đóng nhiều vai cùng một lúc. Vì vậy, các phong cách là nhiều và chúng cũng thay đổi khi chúng ta thay đổi".

Xét cho cùng, thời trang giúp chúng ta biến đổi cho những vai trò khác nhau mà chúng ta đảm nhận hàng ngày, thực tế hay tưởng tượng và Banana Republic muốn đồng hành cùng chúng ta trong những chuyến phiêu lưu đó.

Nguồn: http://danviet.vn/sa-mac-chay-bong-trong-bo-suu-tap-cua-nha-mot-quen-thuoc-502021139165465.htmNguồn: http://danviet.vn/sa-mac-chay-bong-trong-bo-suu-tap-cua-nha-mot-quen-thuoc-502021139165465.htm