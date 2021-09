Những “thiết kế giấc mơ” của Dior được trưng bày lộng lẫy trước công chúng

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 10:56 AM (GMT+7)

Các thiết kế xứng đáng đi vào huyền thoại của Dior khiến công chúng nức lòng.

Sau các điểm dừng chân ở London, Thượng Hải và Thành Đô, triển lãm của Dior, “Christian Dior: Nhà thiết kế của những giấc mơ”, cuối cùng đã đến được Bảo tàng Brooklyn của New York để lần đầu tiên trưng bày tại Mỹ.

Được tạo ra bởi Florence Müller với sự hợp tác của Matthew Yokobosky, triển lãm bao gồm hơn 70 năm tầm nhìn mang tính biểu tượng của Monsieur Dior đã vượt qua nhiều thế hệ của trang phục nữ đồng thời giới thiệu những tác phẩm chưa từng thấy từ kho lưu trữ rộng lớn của nhà mốt.

Triển lãm mở màn đưa người xem từ số 30 Đại lộ Montaigne đến Thành phố New York ghi lại cách thức mà tầm nhìn thời trang cao cấp ở Paris của Dior đã được chuyển thể cho con mắt thời trang của người Mỹ. Du khách ngay lập tức được chào đón với bộ đồ veston bar cổ điển của Dior còn được gọi là "New look", cách mạng hóa trang phục của phụ nữ, cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo để đi vào các phòng của buổi trình diễn. Triển lãm dành hẳn một phòng cho các nhiếp ảnh gia người Mỹ có tầm nhìn xa trông rộng, những người đã chụp những sản phẩm may mặc của Dior trong những hình ảnh ngoạn mục. Dovima với Voi mang tính biểu tượng của Richard Avedon được bao quanh bởi một loạt các tấm hình quyến rũ từ một số nhà tạo hình ảnh yêu thích của nhà mốt, bao gồm Irving Penn và David LaChapelle.

Phòng chính của triển lãm mang đến một cảnh tượng rực rỡ về cách tầm nhìn của Dior được các giám đốc sáng tạo tiền nhiệm của nhà mốt nắm bắt. Từ Yves Saint Laurent và John Galliano đến Raf Simons và Maria Grazia Chiuri, không gian phân tích mối liên hệ giữa mới và cũ hình dung về hành trình đáng kinh ngạc của nhà mốt thông qua thời trang. Những chiếc áo choàng trang trí công phu từ triều đại của mỗi nhà thiết kế được đặt một cách chiến lược cho thấy sự khác biệt của mỗi thời đại so với thời đại trước đó. Các tác phẩm nghệ thuật của một số nghệ sĩ yêu thích của Dior cũng được thể hiện thông qua những chiếc váy nổi tiếng của nhà mốt.

Đêm khai mạc "Christian Dior: Nhà thiết kế của những giấc mơ" tại Bảo tàng Brooklyn đã thu hút một danh sách khách mời toàn sao gồm những người nổi tiếng trong phiên bản Dior của riêng họ. Những người nổi tiếng như Lorde và Yara Shahidi đã mặc những bộ trang phục hiện đại của "New look" của Dior trong khi A$AP Ferg và James Turlington diện những bộ trang phục thoải mái kết hợp với giày thể thao và túi đeo chéo.

Ở những nơi khác, tình yêu của Dior dành cho những khu vườn và hoa đã mang lại nguồn cảm hứng cho khung cảnh xanh tươi cho đêm khai mạc. Một đội quân áo dài "New look" đứng xung quanh không gian sự kiện như thể đang canh gác buổi triển lãm. Đồ nội thất sân vườn cổ trang điểm bằng hoa hồng phấn đã được sắp đặt để khách có thể thư giãn trong khi âm thanh của DJ Kittens tràn ngập không khí.

Buổi triển lãm và sự kiện khai mạc của nó đã mời các vị khách đến với tâm trí của Dior, mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẹp như mơ mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều so với sự hối hả và nhộn nhịp của Tuần lễ thời trang New York. 75 năm sau, tầm nhìn ban đầu của Dior về thời trang phụ nữ kết hợp với nhau theo cách phân tích quá khứ trong khi hướng tới tương lai tiếp tục giữ cho điều kỳ diệu tồn tại.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-thiet-ke-giac-mo-cua-dior-duoc-trung-bay-long-lay-truoc-cong-chung-50202...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-thiet-ke-giac-mo-cua-dior-duoc-trung-bay-long-lay-truoc-cong-chung-50202111910573671.htm