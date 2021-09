Nhiều thương hiệu thời trang đình đám kỷ niệm tuổi hàng chục, hàng trăm hoành tráng

Cùng tìm hiểu về những lễ sinh nhật đình đám của năm 2021

Kỷ niệm 100 năm thành lập Gucci

Guccio Gucci, người sáng lập ra thương hiệu mang tính biểu tượng hiện nay, đã rời Florence khi mới 16 tuổi để làm việc tại khách sạn The Savoy ở London. 100 năm sau khi ông thành lập Gucci, Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã ra mắt bộ sưu tập Aria của thương hiệu tại cùng một khách sạn.

Michele đã trưng bày bộ sưu tập kỷ niệm trong một đoạn phim ngắn do các nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm Lil Pump, Rick Ross và Future làm nhạc nền. Các thiết kế tôn vinh nguồn gốc từ thiết kế đồ dung cưỡi ngựa của thương hiệu, cam kết cắt may sắc nét, tinh tế và tất nhiên, biểu tượng chữ "G" lồng vào nhau đặc trưng.

Nhà mốt cũng tổ chức một buổi trình diễn tại Vườn Gucci ở Ý của họ mang tên Gucci Garden Archetypes. Triển lãm đưa người xem đi qua 15 bộ sưu tập của thời đại Michele, nêu bật nguồn cảm hứng và tầm nhìn sáng tạo của thương hiệu.

Kỷ niệm 200 năm thành lập Louis Vuitton

Louis 200 được kỷ niệm dưới nhiều dạng khác nhau. Đầu tiên, thương hiệu đã đặt 200 mẫu thiết kế rương đặc trưng của họ từ các nghệ sĩ trên khắp thế giới. Ngoài ra còn có một trò chơi ghép hình ăn mừng lấy cảm hứng từ "mẫu khăn lụa hoài cổ" của nhà mốt.

Điều thú vị nhất, Louis Vuitton đã tạo ra Louis the Game, một trò chơi điện tử dạy người chơi về lịch sử của thương hiệu. "Tùy bạn thu thập 200 cây nến sinh nhật, tìm hiểu tất cả những gì cần biết về nhà mốt, sưu tập tất cả các phụ kiện thời trang và là người đầu tiên tìm thấy một trong 30 NFT", họ giải thích.

Trò chơi có thể được tải xuống thông qua cửa hàng ứng dụng và thương hiệu hứa hẹn sẽ có nhiều đợt giảm giá kỷ niệm hơn nữa trong suốt thời gian còn lại của năm.

Michael Kors Kỷ niệm 40 năm thành lập

Để kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu cùng tên của mình, Michael Kors đã tìm lại các bộ sưu tập trước đây của mình. Đối với chương trình Thu/Đông 2021 của mình, Kors đã phát hành lại 15 kiểu dáng yêu thích của ông trong quá khứ. Một dàn siêu mẫu đa thế hệ, bao gồm cả những cái tên như Bella Hadid và Naomi Campbell, đã đi qua khu nhà hát của thành phố New York dưới ánh đèn rực rỡ và các biển quảng cáo bằng đèn neon.

Buổi biểu diễn có một bảng màu trung tính với những vệt màu đỏ và lấp lánh. Nó làm nổi bật cách may đo của Kors dành cho phụ nữ chuyên nghiệp với những bộ quần áo trouser suit, áo khoác dạ và áo khoác lông thú. Những chiếc váy lấp lánh mang đến một phiên bản ban đêm cho khách hàng mục tiêu của Kors.

Sau buổi biểu diễn, những người tham gia đã nộp đơn vào Nhà hát Shubert để xem buổi biểu diễn hòa tấu của Rufus Wainwright hát các tác phẩm kinh điển của New York như "City Lights", "New York State of Mind" và "There’s No Business Like Show Business."

Kỷ niệm 100 năm thành lập Chanel N°5

Đã 100 năm kể từ khi Coco Chanel cho ra mắt loại nước hoa huyền thoại Chanel N°5. Mùi hương có một lịch sử lâu đời. Nó được sử dụng, có lẽ nổi tiếng nhất, bởi Marilyn Monroe, một biểu tượng của sự sang trọng và gợi cảm.

Để chào mừng lễ kỷ niệm, Chanel đã ra mắt Factory 5, một dòng sản phẩm được xây dựng dựa trên hương thơm cổ điển. 17 sản phẩm làm đẹp khác nhau có mùi hương đặc trưng, ​​cho phép bạn đắm mình trong hương thơm theo mọi cách có thể.

Các sản phẩm được đóng gói trong hộp đựng màu đen và trắng tối giản, một dấu hiệu cho thấy sự nổi tiếng của nghệ thuật đại chúng của Chanel N°5, vốn đã từng được sử dụng trong tác phẩm của Andy Warhol. Dòng Factory 5 có thể được mua tại các cửa hàng pop-up trên toàn cầu. Các chuyến tham quan ảo đến các cửa sổ bật lên vẫn có sẵn trên trang web của thương hiệu.

