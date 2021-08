Phong cách cô gái Pháp làm chao đảo thế giới

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 14:54 PM (GMT+7)

Hình ảnh cô gái người Pháp toả sáng trên Instagram của chúng ta với những cô gái với “tóc mới ngủ dậy” và không trang điểm.

Biểu tượng phong cách nước Pháp nổi tiếng Gabrielle Chanel đã từng nói, “trước khi ra khỏi nhà, hãy nhìn vào gương và cởi bỏ một thứ”.

Phong cách của các cô gái Pháp được lột xác một cách hoàn hảo, sang trọng mà không cần cố gắng quá nhiều và luôn trông hoàn hảo với nhau. Mặc dù vậy, các khóa học thời trang luôn theo phong cách của Pháp, nơi ngành công nghiệp thời trang đã duy trì ảnh hưởng toàn cầu của nó trong nhiều thế kỷ. Sự sang trọng và cổ điển được truyền lại cho các cô gái Pháp từ mẹ của họ khi còn rất nhỏ, những người đã phát triển một phong cách cá tính mạnh mẽ mà không cần suy nghĩ kỹ về điều đó.

Tủ quần áo sang trọng của cô gái Pháp thường bao gồm giày ba lê, túi xách da sờn rách, túi đeo chéo Jane Birkin, quần jean vừa vặn, áo blazer đen được thiết kế riêng, khăn quàng cổ bằng lụa, quần lót nội y cho ban ngày, áo sơ mi trắng cài cúc, váy đen nhỏ, và một hương thơm đặc trưng để vượt lên trên tất cả. Tủ quần áo capsule có hình in logo ở mức tối thiểu, tạo sự thoải mái dễ chịu cũng như phong cách. Về màu sắc, xếp lớp các tông màu trung tính của kaki, trắng, lạc đà, xanh nước biển, xám và đen.

Những hình dáng tối giản luôn đi cùng thời gian, vừa vặn với cơ thể một cách hoàn hảo chỉ với một món đồ duy nhất như khăn quàng cổ hoặc túi da độc đáo. Để theo được phong cách của phụ nữ Pháp, bạn cần luyện tập thêm để kết hợp một vài điều cơ bản linh hoạt trong các cách kết hợp khác nhau để đạt được sự hấp dẫn nhưng vẫn phù hợp. Phong cách cô gái Pháp đã vượt qua nhiều thế hệ như một sự hấp dẫn của việc tạo ra một kiểu dáng đơn giản, sạch sẽ mà không nhìn quá lố hay thiếu trang phục. Không có sự nhấn mạnh vào việc chạy theo xu hướng. Đối với phụ nữ Paris, phong cách là một lời khen ngợi cho tâm trí, tài năng và quan điểm, điều mà tất cả phụ nữ mong muốn đạt được như một sự thể hiện của chính họ.

Caroline de Maigret, người mẫu và đại sứ Chanel đã viết cuốn How to be Parisian Where You Are, để giúp tất cả chúng ta có được kiểu cách người Paris trong cuộc sống hàng ngày. Những các cô gái Pháp dường như luôn thăng cấp một cách tự nhiên so với các đối tác toàn cầu khác như biểu tượng Carine, Françoise Hardy, Jeanne Damas, Camille Rowe, Coco Baudelle, Catherine Deneuve và Brigitte Bardot khiến chúng ta tự hỏi, vậy đâu là nơi bắt đầu sự ám ảnh của chúng ta về phụ nữ Pháp sành điệu, đến từ đâu?

Khi Hoa Kỳ là một quốc gia mới thành lập, những phụ nữ ưu tú của Hoa Kỳ đã từ bỏ thời trang của Vương quốc Anh để ủng hộ đồng minh của họ, Pháp để tuyên bố tính hợp pháp của họ như một quốc gia mới. Người ta suy đoán rằng Nữ hoàng Pháp Marie Antoinette là It-girl lớn đầu tiên có ảnh hưởng đến thời trang Mỹ.

Vào cuối thế kỷ 19, giới nhà giàu Mỹ bị ám ảnh khi tìm đến Paris để tìm kiếm những xu hướng thời trang mới nhất. Các nhà báo từ New York đã được cử đến Paris để đưa tin về thời trang Paris mới nhất dành cho giới thượng lưu Mỹ.

Trang phục thể thao nhẹ nhàng của Gabrielle Chanel càng tiếp tục tồn tại huyền thoại của phụ nữ Pháp thời trang vì những thiết kế của bà giúp nới lỏng vòng eo, cắt tóc ngắn, thả rông góc cạnh, phụ kiện trang sức và chiếc váy nhỏ màu đen. Các thiết kế bao gồm quần tây, bộ vest Chanel cổ điển, váy jersey và áo sơ mi đi biển đã tạo ra một đạo lý về bình đẳng giới vì phụ nữ không bị gò bó và trở nên gắn liền với trang phục lao động thanh lịch mà phụ nữ có thể mặc để làm việc với tư duy khá cách mạng vào những năm 1920, khi phụ nữ đã quen với việc ở ở nhà trong những bộ quần áo bó, áo nịt ngực và những chiếc quần dài bó buộc.

Sau Thế chiến thứ hai, khách hàng người Mỹ là một trong những khách hàng hàng đầu của các hãng thời trang cao cấp của Pháp. Báo chí Bắc Mỹ, người mua và cơ sở khách hàng tư nhân phát triển mạnh khi phụ nữ mua Christian Dior’s New Look. Sự đổi mới mà Dior tạo ra đã làm cho phụ nữ Mỹ trở nên ảo tưởng, sau đó nhà thiết kế đã tạo ra một bản sao được cấp phép để mua tại các cửa hàng bách hóa của Mỹ. Dior trở nên lớn mạnh khi chỉ riêng các thiết kế của ông đã chiếm tới 66% kim ngạch xuất khẩu thời trang cao cấp của Paris.

Thiên tài của Yves Saint Laurent cùng với ca sĩ thành công Francoise Hardy đã thể hiện bộ đồ Le smoking của mình với thời trang lấy cảm hứng từ Phong trào Yé-Yé trong nhạc pop, quần áo ready to wear của Pháp đã trở thành cơn sốt. Dòng sản phẩm ready to wear Rive Gauche của Saint Laurent được ra mắt vào năm 1966 đã tuyên bố một công thức mới về sự thanh lịch dành cho phụ nữ mặc những bộ quần áo trouser suit. Bản chất của quần áo thể thao được thể hiện bởi cô gái người Pháp Catherine Deneuve càng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng vì nó đã giải phóng trong phong trào nữ quyền để mặc trang phục thể thao tách biệt mà Saint Laurent khởi xướng. Nó gắn liền lý tưởng nữ quyền với thời trang.

Hình ảnh một cô gái lười biếng người Pháp trong đầu chúng ta, người đẹp dễ chịu, phong cách hoàn hảo, tóc búi cao, hút thuốc lá với làn da hoàn hảo đến từ những biểu tượng được yêu mến như Brigitte Bardot Và Jane Birkin trong phim sau đó đã trở thành đại sứ thương hiệu thời trang có ảnh hưởng của thời trang Pháp từ rất lâu trước khi chúng ta biết đến những người có ảnh hưởng và phương tiện truyền thông xã hội như ngày nay. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông xã hội đã mở ra một thế hệ mới của những cô gái người Pháp sang trọng được theo dõi trên Instagram như Camille Charriere, Sharon Alexie, Milla Loud và Jeanne Damas.

Nỗi ám ảnh thời trang Pháp sẽ không sớm biến mất. Hình tượng It-girl Paris là thứ đã được các nhà thiết kế thời trang khai thác trong nhiều năm và kể từ đó đã được củng cố như một trong những phong cách mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Chúng ta tiếp tục đuổi theo ly cocktail hoàn hảo để trông giống như một cô gái Pháp ăn mặc thướt tha dạo chơi trên những con đường rực rỡ của Thành phố Ánh sáng. Trong khi các nhà thiết kế quyền lực của thế kỷ 19 và 20 gieo rắc nỗi ám ảnh của chúng ta với thời trang Pháp bằng cách phỏng theo hình ảnh của một cô gái Pháp ăn mặc đẹp.

