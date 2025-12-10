Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại

Sự kiện: Xu hướng thời trang

Kiểu áo chần bông thường được các cụ bà mặc thời xưa đang được các bạn trẻ yêu thích vì trông gần gũi, dễ mặc.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 1

Kiểu áo chần bông in hoa hoặc trơn màu đang được các cô gái ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu ưa chuộng. Thiết kế được gọi là áo bà ngoại vì thường được các bà cụ thời xưa mặc khi đi chợ, làm bếp. Mẫu áo có thể được làm dáng không tay hoặc dài tay, làm bằng cotton chất vải gió chống thấm nước, lót bông bên trong cùng nhiều đường chần khắp thân áo.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 2

Ca sĩ Jennie nhóm Blackpink là một trong những sao lăng xê mốt này. Bức ảnh cô mặc áo gilet hoa với sweatshirt xám được lan truyền khắp mạng xã hội, khuấy động làng mốt Hàn Quốc.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 3

Ca sĩ Taeyeon cũng theo đuổi xu hướng với áo hoa nhí, phối sơ mi sặc sỡ.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 4

Áo bà ngoại toát lên sự tinh nghịch, bình dị và gợi nhớ kỷ niệm nên được các bạn trẻ yêu thích. Trong nước, giá của mỗi chiếc gilet dao động từ 150.000 đến 450.000 đồng, phù hợp túi tiền của học sinh, sinh viên. Nhiều nhóm bạn thường rủ nhau mặc áo này khi đi du lịch hoặc chụp ảnh cuối năm.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 5

Ngoài vẻ ngoài dễ thương tạo phong cách riêng, áo còn có ưu điểm nhẹ, thoải mái mà vẫn giữ ấm tốt.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 6

Những cô gái ưa chuộng phong cách hiện đại vẫn có thể mặc kiểu áo này với phiên bản đơn sắc.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 7

Để bắt mắt hơn, nhiều hãng còn biến tấu áo chần bông với chi tiết đính nơ, đính cườm, giúp thiết kế thêm trẻ trung.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 8

Bên cạnh dáng ngắn, bạn còn có thêm lựa chọn dáng dài nhồi lông vũ. Những người diện áo này thường được gọi vui là khoác chăn lên phố.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 9

Nhiều hãng mốt lớn và bình dân đã phát triển loại áo dáng dài từ năm 2023, phù hợp với những ngày trời rét đậm và ẩm ướt.

Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại - 10

Những phiên bản quá khổ thường được giới trẻ ưa thích hơn vì tạo ấn tượng mạnh.

G-Dragon biến đồ ngủ thành mốt hot
G-Dragon biến đồ ngủ thành mốt hot

"Ông hoàng Kpop" G-Dragon lăng xê mốt đồ ngủ mặc ra đường với các loại áo choàng tắm, quần ngủ, pyjama.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sao Mai Ảnh: Pinterest ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 14:30 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xu hướng thời trang Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN