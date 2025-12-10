Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại

Kiểu áo chần bông in hoa hoặc trơn màu đang được các cô gái ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu ưa chuộng. Thiết kế được gọi là áo bà ngoại vì thường được các bà cụ thời xưa mặc khi đi chợ, làm bếp. Mẫu áo có thể được làm dáng không tay hoặc dài tay, làm bằng cotton chất vải gió chống thấm nước, lót bông bên trong cùng nhiều đường chần khắp thân áo.

Ca sĩ Jennie nhóm Blackpink là một trong những sao lăng xê mốt này. Bức ảnh cô mặc áo gilet hoa với sweatshirt xám được lan truyền khắp mạng xã hội, khuấy động làng mốt Hàn Quốc.

Ca sĩ Taeyeon cũng theo đuổi xu hướng với áo hoa nhí, phối sơ mi sặc sỡ.

Áo bà ngoại toát lên sự tinh nghịch, bình dị và gợi nhớ kỷ niệm nên được các bạn trẻ yêu thích. Trong nước, giá của mỗi chiếc gilet dao động từ 150.000 đến 450.000 đồng, phù hợp túi tiền của học sinh, sinh viên. Nhiều nhóm bạn thường rủ nhau mặc áo này khi đi du lịch hoặc chụp ảnh cuối năm.

Ngoài vẻ ngoài dễ thương tạo phong cách riêng, áo còn có ưu điểm nhẹ, thoải mái mà vẫn giữ ấm tốt.

Những cô gái ưa chuộng phong cách hiện đại vẫn có thể mặc kiểu áo này với phiên bản đơn sắc.

Để bắt mắt hơn, nhiều hãng còn biến tấu áo chần bông với chi tiết đính nơ, đính cườm, giúp thiết kế thêm trẻ trung.

Bên cạnh dáng ngắn, bạn còn có thêm lựa chọn dáng dài nhồi lông vũ. Những người diện áo này thường được gọi vui là khoác chăn lên phố.

Nhiều hãng mốt lớn và bình dân đã phát triển loại áo dáng dài từ năm 2023, phù hợp với những ngày trời rét đậm và ẩm ướt.

Những phiên bản quá khổ thường được giới trẻ ưa thích hơn vì tạo ấn tượng mạnh.