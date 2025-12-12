Tiên Nguyễn diện váy nghìn USD tiếp khách trước lễ cưới ở Đà Nẵng

Lễ cưới của Tiên Nguyễn dành cho khách mời quốc tế sẽ diễn ra tối 12/12 tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Theo êkíp tổ chức, toàn bộ khu resort được thắt chặt an ninh để phục vụ tiệc cưới. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như Á hậu 1 Miss Universe 2023 Anntonia Porsild, người mẫu Ashleigh Huỳnh, Á hậu Thảo Nhi Lê, người mẫu Anh Sabina Bilenko...

Tiên Nguyễn diện váy nghìn đô đón tiếp các khách quý từ quốc tế.

Trong tiệc chào mừng, Tiên Nguyễn xuất hiện với chiếc đầm màu mỡ gà ôm dáng, tôn đường cong. Thiết kế thuộc bộ sưu tập ready-to-wear của Versace, được điều chỉnh theo số đo của cô, giá 4.400 USD (khoảng 112 triệu đồng).

Mẫu đầm bất đối xứng làm từ satin crepe enver kết hợp các mảng vải jersey xếp nếp, điểm nhấn là chi tiết kim loại Medusa '95 trên một bên vai. Cô phối thêm hoa tai mạ vàng in logo sư tử của cùng thương hiệu để hoàn thiện tổng thể.

Tiên Nguyễn được chuyên viên trang điểm, làm tóc chăm chút vẻ ngoài.

Hôm 7/12, Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen làm lễ rước dâu tại tư gia cô dâu, sau đó tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm sự kiện nổi tiếng ở TP HCM. Lễ thành hôn được bài trí theo phong cách Phục hưng, lấy cảm hứng từ "vườn địa đàng" xa hoa.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 khách, trong đó có nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn như hoa hậu Đặng Thu Thảo, Tóc Tiên, Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Lan Khuê, Hương Giang, Văn Mai Hương...

Tiên Nguyễn, tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại London, lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không, hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Fashionista thường tham dự các tuần lễ thời trang tại Paris, Milan và London.

Chồng cô - Justin Cohen người gốc Dubai, hoạt động trong ngành quảng cáo. Cặp vợ chồng hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định kết hôn, giữ đời tư kín tiếng.