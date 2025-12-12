Thói quen giúp Son Ye Jin có lưng thon nuột nà

Dự các sự kiện gần đây, Son Ye Jin thường xuyên chọn các thiết kế khoe lưng trần, tôn đường nét cơ thể săn chắc. Theo Woman, điều này một phần đến từ nỗ lực tập luyện của nữ diễn viên trong thời gian gần đây. Bà xã Huyn Bin tập trung nhiều vào việc xây dựng cơ lưng, thậm chí còn đù vui rằng: "Tôi tập lưng mỗi ngày".

Cơ lưng săn chắc, rãnh lưng hút mắt của Son Ye Jin ở tuổi tứ tuần.

Hôm 3/12, bà mẹ một con cũng chia sẻ lên Instagram một vài bài tập cho vùng thân trên cô thường áp dụng như lat pull down sau gáy, high cable row... Đây đều là những bài tập giúp siết chặt nhóm cơ lưng, cải thiện tư thế thẳng đẹp, tạo rãnh lưng sâu, từ đó vóc dáng thêm nuột nà, quyến rũ.

Các bài tập dành cho thân trên nói chung thường bị nhiều chị em bỏ qua trong quá trình tập luyện do tâm lý thích tập trung vào bụng săn, mông nở. Tuy nhiên, việc rèn luyện cơ vai, lưng xô đóng vai trò quan trọng.

Bài tập Lat Pulldown Behind the Neck tập trung vào cơ xô và bả vai.

Những bài tập này giúp cải thiện tư thế, giảm đau mỏi vai gáy, tạo dáng chữ S quyến rũ, đốt mỡ toàn thân đồng thời tăng sức mạnh vùng thân trên, hỗ trợ các hoạt động hàng ngày cũng như bổ trợ cho các bài tập ở những nhóm cơ bắp khác. Bên cạnh đó, cơ lưng phát triển tạo sự cân đối với hông, định hình sắc nét vòng eo.

Tập luyện cơ lưng cũng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa đường viền hàm và cơ mặt chảy xệ thường gặp ở tuổi trung niên. Cơ lưng khỏe mạnh và tư thế đúng giúp nâng đỡ trọng lượng của đầu và cổ, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ da mặt, hạn chế làm sâu thêm các nếp nhăn rãnh mũi má.

Son Ye Jin chú trọng siết chặt bả vai, cơ lưng khi thực hiện bài ngồi tập kéo cáp cao.

Son Ye Jin, sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, được mệnh danh "tình đầu quốc dân" nhờ vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất tinh tế. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô gắn liền với những tác phẩm ăn khách như Hạ cánh nơi anh, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi hay Khoảnh khắc để nhớ. Ở tuổi 43, Son Ye Jin vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng, thần thái trẻ trung và thân hình săn chắc. Vẻ đẹp không tuổi cùng phong cách thanh lịch giúp cô luôn nổi bật trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Son Ye Jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11/2022. Từ sau khi kết hôn, sinh con, Son Ye Jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc.