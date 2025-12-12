Phối đồ với mốt 'giày xấu'

"Giày xấu" đang là mốt hot ở Việt Nam cũng như thế giới. Thiết kế mang đặc trưng kiểu dáng thô kệch, đế dày, nhưng êm chân, thoải mái, ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Vì tiện lợi, dân văn phòng, người lao động, học sinh, người nổi tiếng đều lựa chọn món đồ này trong đời sống hàng ngày.

Bạn có thể dựa vào tính chất và màu sắc của thiết kế để tìm ra phong cách phối thích hợp. Với loại dép Crocs đính gai mang vẻ ngầu, hãy chọn quần áo màu trung tính cũng mang đặc điểm này, như quần họa tiết lạ mắt, áo cánh dơi hoặc trễ vai, sơ mi quá khổ.

Cách phối dễ nhất là tông xuyệt tông. Hãy thêm tất đồng màu với dép "cục gạch", kết hợp chân váy ngắn hoặc quần shorts denim, áo polo hoặc áo phông, crop top, thể hiện sự năng động.

Dép Crocs quá khổ có thể đi cùng phong cách gothic, punk, mốt váy trùm quần của thập niên 1990.

Với dép sục Birkenstock da lộn, bạn nên thêm tất trắng, kết hợp váy ngắn, áo khoác denim, hoặc quần jeans và áo khoác Harrington.

Nếu thích dép quai hậu nhựa kiểu thập niên 1980, bạn hãy sử dụng tất đồng màu hoặc tương phản, phối blazer, đầm midi hoặc maxi.

Mẫu dép này còn có thể phối cùng quần bermuda, áo khoác len, áo khoác da.

Giày thể thao dáng chunky theo kiểu "giày của bố" thường mang các đường nét rườm rà, tạo vẻ ngầu. Để làm nổi bật đôi giày tối đa, hãy chọn áo hoodie đơn giản và quần jeans ống rộng.

Sneakers xấu còn có thể kết hợp các chân váy mini hoặc midi, áo khoác đua xe, áo khoác thể thao, thể hiện sự mạnh mẽ.

Giày lông quá khổ vốn nổi bật, nên bạn chỉ cần mặc trang phục đơn giản như áo phông, quần jeans, áo len cổ lọ trơn, kết hợp chân váy denim xẻ tà hoặc quần legging.

Ngoài ra, khi đi học, bạn có thể chọn quần jeans ống rộng, áo len kiểu cách để mang cùng giày này.

Giày Ugg lông cừu là món đồ giúp giữ ấm tốt. Một trong những cách mặc đẹp với chúng là đi cùng quần jeans ống cong, áo khoác da và mũ lông đồng điệu.

Nhiều món đồ có thể kết hợp ăn ý với giày Ugg như bộ đồ thể thao, quần shorts len, quần legging, váy nhung ngắn, áo khoác lông cừu, áo hoodie.