Những thiết kế để đời của Yves Saint Laurent

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 12:31 PM (GMT+7)

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những thiết kế đắc trưng của Yves Saint Laurent

Trapeze Dress

Được đánh dấu bởi hình dáng bồng bềnh và vòng eo tự do, Trapeze Dress là trang phục chủ đạo trong suốt nhiệm kỳ của YSL tại Christian Dior và trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của ông. Nhà thiết kế đã làm lại kiểu dáng "New Look" của Dior thành một bộ quần áo duy trì kiểu dáng tương tự nhưng ít hạn chế hơn khi mặc. Nhờ phong cách giản dị nhưng thanh lịch, chiếc váy đã đưa YSL trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới.

Áo khoác Safari

Lấy cảm hứng từ nguồn gốc Algeria của mình và sử dụng phương pháp ready to wear khác biệt, Saint Laurent đã đưa áo khoác safari vào lĩnh vực thời trang cao cấp. Phong cách thực dụng đặc trưng với khái niệm quân đội quá khổ và túi vá lớn. Nhà thiết kế thường trình diễn chiếc áo khoác này trong các bộ sưu tập thời trang cao cấp, một sự khác biệt hoàn toàn so với những chiếc váy và sáng tạo phức tạp được thể hiện trong thời kỳ này. Là một trong những phong cách đặc trưng của YSL, chiếc áo khoác vẫn được giám đốc sáng tạo hiện tại của thương hiệu tái hiện lại với một số kiểu dáng và đường cắt sáng tạo.

Váy Mondrian

Với sự thay đổi trong toàn ngành sang kiểu dáng sack, YSL đã tìm đến họa sĩ người Hà Lan Piet Mondrian cho bộ sưu tập Thu/Đông 1965 của mình. Cụ thể, nhà thiết kế đã tham khảo bức tranh năm 1929 của Mondrian " Composition II in Red, Blue, and Yellow". Các yếu tố hình khối của bức tranh rất phù hợp với hình dạng cấu trúc của chiếc váy mini và trở thành một trong những thiết kế dễ nhận biết nhất của YSL. Chiếc váy cũng làm nổi bật sở trường của Saint Laurent trong việc kết nối thế giới văn hóa, nghệ thuật và thời trang cao cấp trong một bộ sưu tập không giống ai.

Le smoking

Làm việc với ý thức và mục đích riêng biệt của androgyny, Saint Laurent đã phát triển bộ đồ Le Smoking cho bộ sưu tập Thu/Đông năm 1966 của mình. Bộ quần áo có cấu trúc được sử dụng để mặc trong phòng hút thuốc để bảo vệ quần áo khỏi mùi thuốc lá, một phong cách ban đầu dành cho nam giới. Bộ quần áo duy trì các quy tắc riêng biệt của kiểu dáng nam giới đồng thời cũng thích ứng với hình dạng của cơ thể phụ nữ. Mặc dù kiểu dáng ban đầu bị các khách hàng thời trang cao cấp và báo chí thời trang không đánh giá cao, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó vẫn sang trọng và tinh tế phù hợp với phong cách hiện đại.

Phong cách Beatnik

Với sự trỗi dậy của thời trang hướng đến giới trẻ, YSL coi phong trào Beatnik như một nguồn cảm hứng chính cho cả bộ sưu tập Thu/Đông 1960 của mình tại Christian Dior và cả nhãn hiệu cùng tên của mình. Lấy cảm hứng từ tư duy phản văn hóa, YSL đề cập đến những kiểu dáng và kết cấu thể hiện cảm giác thách thức như da cá sấu, áo khoác mô tô và bốt cao đến đùi. Mặc dù những bộ sưu tập này không được người xem đón nhận rộng rãi, nhưng cuối cùng chúng đã đặt nền móng cho tính thẩm mỹ tiên tiến của nhãn hiệu còn tồn tại cho đến ngày nay.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-thiet-ke-de-doi-cua-yves-saint-laurent-5020212812312437.htm