Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

Diễn viên Đinh Thúy Hà đã chứng minh chị có thể biến hóa các vai diễn mà không sợ "một màu" khi tham gia dự án phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".

Nếu như trên phim, Đinh Thúy Hà là một người mẹ kiên cường thì ngoài đời chị sống bình dị với những điều nhẹ nhàng. Chị ít khi make-up mà thường để làn da của mình một cách tự nhiên.

Đinh Thúy Hà thoải mái khoe mặt mộc mịn màng của mình với khán giả.

Ở tuổi 47, chị vẫn tự tin với làn da "hack tuổi" của mình. Với Đinh Thúy Hà, những thứ tự nhiên sẽ giúp cho vẻ ngoài luôn tươi trẻ.

Để có được làn da đẹp như vậy, ngoài hạn chế make-up, chị còn chị khó tập thể dục để thanh lọc bên trong giúp da thêm mịn màng.

Ngoài tập thể dục, Đinh Thúy Hà rất chăm làm việc nhà, chính điều này giúp Đinh Thúy Hà giữ cân nặng mà cũng da thêm đẹp hơn.

Ngoài ra, nữ diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng chịu khó chăm sóc da bằng những loại mỹ phẩm chị đã nghiên cứu và tin tưởng. Nhờ vậy làn da của Đinh Thúy Hà luôn đẹp so với tuổi.

Ở bất kỳ khoảnh khắc nào, diễn viên Đinh Thúy Hà đều tự tin tỏa sáng với gương mặt mộc của mình.