Coach ra mắt bộ sưu tập mới đậm chất nghệ thuật

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 15:25 PM (GMT+7)

Nhà mốt Coach tạo ra một bộ sưu tập capsule đầy tính nghệ thuật với nghệ sĩ “Blue the Great”.

Đại sứ thương hiệu, diễn viên kiêm Huấn luyện viên Michael B Jordan đang làm việc với nhà mốt Coach để tạo ra một bộ sưu tập capsule với nghệ sĩ “Blue the Great” đến từ LA. Bộ sưu tập capsule Coach x MBJ, có tên Blue the Great: The Art of Collaboration, tôn vinh các yếu tố đặc trưng Rexy và Signature mang tính biểu tượng của Coach, kết hợp với nghệ thuật mummy-wrapped, thương hiệu của Blue the Great.

“Tôi đã vẽ từ khi còn là một đứa trẻ. Thật là điên rồ và khá thú vị khi có thể đặt sức hút của mình vào một thương hiệu mang tính biểu tượng như Coach. Bất cứ khi nào nghệ thuật và thời trang kết hợp những điều thú vị đều có thể xảy ra”, Blue the Great nói.

Bộ sưu tập quần áo ready to wear, giày dép và túi xách hy vọng sẽ khơi dậy cuộc trò chuyện về tính hòa nhập và cộng đồng, đồng thời giải quyết câu hỏi ngày càng lan rộng về tính bền vững. Coach phát hành một sản phẩm túi tote bao gồm 100% vật liệu tái chế phù hợp với các cam kết bền vững trong quá khứ.

Tiếp tục thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ, Coach đã và đang từ từ tuyển chọn một danh sách các cộng tác viên ít được đại diện nhưng có tài năng cao. Giám đốc Sáng tạo Stuart Vevers của Coach cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với Blue như một phần của chiến dịch Mùa xuân năm 2021, vì vậy tôi rất vui mừng được hợp tác với anh ấy và Michael trong bộ sưu tập đặc biệt này. Mike và Blue có một tình bạn tuyệt vời, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đối với phương pháp tiếp cận nghệ thuật của nhau. Sự kết hợp đã mang lại sự độc đáo, kích thước và ý nghĩa cho bộ sưu tập này”.

Chiến dịch được chụp hình bởi Shaniqwa Jarvis và có sự tham gia của những người có ảnh hưởng là Khat và Frank Bri cùng các nghệ sĩ Lindsay Dawn và Tori Kirihara.

Nguồn: http://danviet.vn/coach-ra-mat-bo-suu-tap-moi-dam-chat-nghe-thuat-502021811152622149.htmNguồn: http://danviet.vn/coach-ra-mat-bo-suu-tap-moi-dam-chat-nghe-thuat-502021811152622149.htm