Nhà mốt Fendi nỗ lực tôn vinh di sản thủ công may mặc nước Ý

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 21:35 PM (GMT+7)

Vào thứ Bảy tuần này, nhà mốt huyền thoại của Ý Fendi sẽ mở cửa trụ sở chính ở Rome, Palazzo della Civiltà Italiana, cho công chúng.

Vào thứ Bảy tuần này, nhà mốt huyền thoại của Ý Fendi sẽ mở cửa trụ sở chính ở Rome, Palazzo della Civiltà Italiana, cho công chúng. Cụ thể, nó đang chào đón du khách đến xem một cuộc triển lãm tôn vinh tài năng và sự sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân của Ý, sẽ diễn ra đến ngày 28 tháng 11.

Được mệnh danh là triển lãm “Hand in Hand”, nó sẽ giới thiệu kỹ năng của những người sáng tạo bằng cách sử dụng túi xách Baguette mang tính biểu tượng của Fendi làm tâm điểm. Giám đốc nghệ thuật phụ kiện và quần áo nam của thương hiệu Silvia Venturini Fendi đã phát triển 21 chiếc túi Baguette độc ​​đáo với sự hợp tác của 20 xưởng may và xưởng phụ trợ, mỗi xưởng từ một vùng khác nhau của Ý, từ Puglia và Toscana, đến Emilia Romagna và Sicily . Do đó, mỗi chiếc túi có một thiết kế riêng biệt, thể hiện các kỹ thuật đặc biệt, bao gồm dệt, thêu tay và khảm, cũng như các loại kim loại quý, đá và da khác nhau.

Ngoài những chiếc túi Baguette được chế tác tinh xảo, triển lãm sẽ mang đến một trải nghiệm phong phú không chỉ sử dụng các phương tiện công nghệ cao mà còn tôn vinh truyền thống mà danh tiếng thời trang quý giá của Ý đã được xây dựng. Do đó, một chiếc bàn đen bóng sẽ hiển thị từng túi riêng lẻ cũng như các bản phác thảo, vật liệu và công cụ kỹ thuật được sử dụng để tạo ra nó trong một “workstation” riêng biệt. Trong khi đó, một màn hình được ghép vào mỗi “workstation” tương ứng sẽ phát trực tiếp một bộ phim tài liệu về mỗi xưởng sản xuất. Phía sau chiếc bàn sẽ có một bức tường LED khổng lồ, nơi một đoạn video khác sẽ chạy cảnh hậu trường của dự án và những câu chuyện của các nghệ nhân được chọn.

Chỉ vào cuối tuần này, chính những người sáng tạo sẽ có mặt tại triển lãm để gặp gỡ trực tiếp khách tham quan tại các “workstation” được chỉ định của họ. Tuy nhiên, trong những tuần tiếp theo, họ cũng sẽ có mặt tại Palazzo della Civiltà Italiana, nhưng hầu như trên màn hình LED. Vì vậy, tất cả những người đến xem triển lãm sẽ có thể gặp gỡ và giao lưu với một số tài năng sáng tạo được đánh giá cao nhất của Ý.

Ngoài việc là một cuộc khám phá hấp dẫn về chiếc túi Baguette yêu quý, về cốt lõi, triển lãm Hand in Hand còn là một lễ kỷ niệm thực sự về di sản của Ý. Kể từ khi thành lập, Fendi đã tôn vinh và bảo tồn các truyền thống và sự phát triển của di sản thủ công của đất nước mình. Với triển lãm này, nó không chỉ tiếp tục bày tỏ sự tôn kính đối với lịch sử này, mà còn đưa nó vào tương lai, theo cách của Fendi.

Nguồn: http://danviet.vn/nha-mot-fendi-no-luc-ton-vinh-di-san-thu-cong-may-mac-nuoc-y-50202111121363189...Nguồn: http://danviet.vn/nha-mot-fendi-no-luc-ton-vinh-di-san-thu-cong-may-mac-nuoc-y-50202111121363189.htm