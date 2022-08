Cập nhật ngay 7 phong cách đường phố nổi bật một cách kì quặc tại Nhật Bản 2022

Cùng điểm danh 7 phong cách đường phố nổi bật tại Nhật Bản 2022 nhé!

Khẩu trang thiết kế

Đeo khẩu trang ở Nhật Bản chưa bao giờ là một điều xa lạ. Ở một đất nước lấy cộng đồng làm trọng tâm, đeo mặt nạ không gì khác ngoài một cách bảo vệ và chăm sóc người khác. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được người Nhật biến chiếc mặt nạ hay khẩu trang khiêm tốn thành một tuyên ngôn thời trang và trở thành xu hướng thời trang phổ biến nhất hiện nay của Nhật Bản. Mặt nạ thiết kế là những lựa chọn phổ biến nhất, nhờ các đường cắt, biểu tượng và màu sắc độc đáo, cho phép người đeo kết hợp chúng để tạo ra một sự rung cảm toàn diện về mặt thẩm mỹ.

Goth Grunge

Nếu phong cách grunge ban đầu của những năm cuối thập niên 80 được mua từ các cửa hàng tiết kiệm, thì bằng cách nào đó, loại bỏ những mốt thời đó, phong cách grunge của Nhật Bản lại khác hẳn với thế giới. Được thúc đẩy bởi “Punk không phải là thời trang mà là một tuyên bố”, các nhà tạo mẫu Nhật Bản sử dụng gu thẩm mỹ của goth grunge để tạo ra những thông điệp trực quan mạnh mẽ vào năm 2022. Ngoài ra, một số trang phục xu hướng nhất hiện nay đều thuộc về trang phục goth. Trang phục Fairy grunge, một nỗ lực để đụng độ grunge với phong cách cổ tích, hiện cũng rất phổ biến ở Mỹ.

Áo hoodie quá khổ

Xu hướng quần áo baggy bắt đầu xuất hiện trên đường phố Tokyo - sau này được chuyển thành những chiếc áo hoodie quá khổ, được biết đến nhiều như biểu tượng của cuộc cách mạng hip-hop ở Mỹ. Hòa mình vào văn hóa phong cách của xu hướng thời trang đường phố Nhật Bản, chúng ta thấy sự trở lại của những chiếc áo hoodie quá khổ tại Nhật Bản trong năm nay. Những tín đồ thời trang người Nhật phối với quần skinny, váy bó sát, hay thậm chí là áo sơ mi ôm sát cơ bắp, áo hoodie rộng rãi màu đậm là hướng đi hiện nay.

E-girl

Thẩm mỹ E-girl tồn tại (và nó đang phát triển nhanh chóng) và được thúc đẩy bởi nguồn cảm hứng và phong cách không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Được giới thiệu vào thời trang những năm 2000, concept E-girl hiện tại phản ánh lối sống hiện đại của những 'cô gái điện tử' thời kỳ đầu, nhưng qua lăng kính của thời trang K-Pop và các nền văn hóa rave. Như vậy, trang phục E-girl là sự pha trộn độc đáo giữa ngoại hình anime giống búp bê pha trộn với phong cách gothic, grunge, steamwave và skater. Sự đa dạng cho phép tính thẩm mỹ được giải thích theo nhiều cách khác nhau và được điều chỉnh để phù hợp với các thương hiệu đặc biệt nhất.

Techwear

Nhờ tính thẩm mỹ độc đáo , các thương hiệu thời trang công nghệ Nhật Bản đang bùng nổ trên Reddit và phương tiện truyền thông xã hội ngay bây giờ. Và, thật có ý nghĩa khi các nhà thiết kế thời trang Techwear Nhật Bản rất xuất sắc trong việc sử dụng các vật liệu sáng tạo để tạo ra tính thẩm mỹ tiên phong. Nói một cách đơn giản, quần áo techwear xuất hiện trên đường phố Tokyo, không chỉ bây giờ vào năm 2022 mà hàng năm, đều rất ngầu. Một trong những thời trang Nhật Bản thịnh hành nhất năm nay, bạn có thể nói rằng đường phố Tokyo là cái nôi của phong cách thời trang Techwear trên toàn thế giới.

Áo sơ mi in họa tiết

Một xu hướng lớn khác, được các tạp chí thời trang Nhật Bản lăng xê vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đó là áo sơ mi in họa tiết; nhưng với một bước ngoặt. Trước đây, các nhà thiết kế Nhật Bản đã trang trí áo sơ mi bằng những bông hoa boho-chic và các yếu tố truyền thống, chẳng hạn như rắn, rồng, cây anh đào và thanh tre. Tuy nhiên, những chiếc áo sơ mi Nhật Bản năm 2022 đều là sự pha trộn giữa các mẫu văn hóa phương Tây và các yếu tố truyền thống. Bất cứ thứ gì nhưng tinh tế, càng to càng tốt vì vậy đây là một năm của những bản in sôi động, những họa tiết điên rồ và những bản tuyên bố chắc chắn.

Mixing Plaids (Kẻ sọc trên kẻ sọc)

Lấy cảm hứng từ phong cách preppy của thời trang thập niên 90 (và có thể nói là thời trang lolita), kết hợp kẻ sọc trong một bộ trang phục duy nhất đang làm rung chuyển xu hướng thời trang châu Á ngay bây giờ. Nổi tiếng với việc phối và kết hợp các họa tiết, các nhà thiết kế thời trang đường phố Nhật Bản đã chứng minh rằng không có gì gọi là đụng hàng. Miễn là bạn bổ sung, thay vì cạnh tranh về màu sắc và kiểu dáng, kẻ sọc trên kẻ sọc trông sẽ rất ấn tượng. Để có phong cách đường phố đẹp nhất hoặc tạo hiệu ứng thị giác, hãy kết hợp với giày bệt.

