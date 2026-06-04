10 kiểu áo tắm được săn lùng hè 2026

Theo Vogue, áo tắm đen được xếp vào nhóm đồ bơi nên có trong tủ đồ của phụ nữ. Thiết kế được nhận xét mang vẻ thanh lịch vượt thời gian, dễ mặc và linh hoạt, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ bơi lội đến thư giãn trên boong tàu hay phối quần ống rộng dạo biển. Ảnh: Instagram Yukari

Ngoài áo đen, áo chấm bi là một trong những thiết kế được đẩy mạnh trong hai tháng qua và nằm trong nhóm bán chạy. Họa tiết này tạo hiệu ứng ảo giác, giúp che khuyết điểm và tôn đường cong cơ thể. Các chấm tròn pha trộn giữa nét tinh nghịch, trẻ trung với vẻ thanh lịch. Theo WWW, người mũm mĩm nên tránh chấm bi quá to vì chúng làm cơ thể trông mập hơn. Ngược lại, người quá gầy không nên chọn chấm bi nhỏ li ti vì sẽ khiến bạn trông bé hơn. Ảnh: Modswim

Khác đồ bơi chấm bi, áo tắm tối giản tập trung vào phom dáng cắt may và chất liệu vải nhằm tôn đường nét cơ thể. Thiết kế phù hợp với người muốn có vẻ ngoài sang trọng, ba vòng cân đối. Ảnh: Bondeyeswim

Áo tắm mang đường viền tương phản là sự kết hợp giữa phong cách khỏe khoắn và color block. Các đường viền như một khung định hình thị giác, tạo hiệu ứng phom người chuẩn. Nếu bạn tự tin vào vòng một nhưng muốn giấu vòng hai, hãy chọn áo có viền ở ngực và phần thân dưới trơn màu tối, tránh các đường viền cắt ngang bụng. Ảnh: Instagram Ajo

Áo bơi gấp nếp được xem là vũ khí lợi hại giúp che khuyết điểm và tạo đường cong nhờ hiệu ứng 3D từ các nếp vải. Thiết kế dành cho người yêu thích vẻ điệu đàng, muốn che các ngấn mỡ quanh bụng. Ảnh: Instagram Lola

Mùa hè năm nay, bikini vàng bơ là một trong số xu hướng mới. Khác với sắc vàng chanh hay vàng nghệ, vàng bơ là tông màu pastel tôn da, giúp người mặc trông sang mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Thiết kế phù hợp người có làn da ngăm, tông da ấm, người theo đuổi phong cách giàu ngầm. Ảnh: 2stuck

Áo bơi một mảnh retro là biểu tượng của sự quyến rũ ở Hollywood thập niên 1950 - 1960. Kiểu đồ bơi này tập trung vào cấu trúc phom dáng để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Thiết kế thường có quần cạp cao nén bụng chặt, gọng nâng đỡ vòng một, giúp giấu mỡ bụng, vết rạn sau sinh hoặc eo bánh mì. Ảnh: Instagram chicc

Kiểu áo thể thao che kín thân trên dành cho những người tham gia các hoạt động như bơi sải, lướt ván, chèo thuyền sup, lặn biển hoặc chơi bóng chuyền bãi biển. Đây cũng là thiết kế giúp che khuyết điểm hiệu quả hoặc dành cho người có làn da nhạy cảm muốn tránh ánh nắng gắt. Chúng mang lại cảm giác an tâm, tự tin, không lo các sự cố khi di chuyển. Đa số áo bơi loại này đều tích hợp công nghệ chống tia cực tím, giúp bảo vệ làn da dưới nắng. Ảnh: Instagram Jane

Bikini phong cách nhiệt đới mang đến vẻ vui tươi cho người mặc. Chúng thường in họa tiết bản lớn như lá, hoa, chim chóc, trái cây trên những gam màu có độ bão hòa cao như hồng fuchsia, xanh lá, cam san hô, vàng chanh. Những tông màu này tạo ra độ tương phản mạnh, giúp làn da trông sáng và khỏe khoắn. Ảnh: Instagram mint

Thuộc phong cách tiên cá, áo tắm đính vỏ sò, ốc, sao biển mang đến vẻ thơ mộng. Những mẫu bikini có dây quấn bụng tích hợp chuỗi vỏ sò nhỏ giúp vòng hai trông bắt mắt hơn khi chuyển động. Các chi tiết đính kết thủ công này giúp tạo ra sự khác biệt so với những mẫu đồ bơi đại trà. Ảnh: Boho Ocean