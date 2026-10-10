Hãng xe Đức khai từ dòng xe điện EQE và Maybach EQS 680 SUV

Người Mỹ chán nản với xe điện của Mercedes, buộc hãng này phải "khai tử" hàng loạt mẫu xe trong danh mục sản phẩm năm 2027. Chiến lược xe điện của Mercedes-Benz tại Mỹ có vẻ đang vấp phải "trái đắng" khi khách hàng xứ cờ hoa không mấy mặn mà với các thiết kế của dòng EQE, EQS hay các bản SUV điện.

Để tinh gọn đội hình và cắt lỗ, hãng xe Đức đã quyết định mạnh tay "khai tử" hàng loạt mẫu xe trong danh mục sản phẩm năm 2027. Theo nguồn tin từ đại diện Mercedes chia sẻ với tờ Car & Driver, dòng sedan EQE và bản hiệu suất cao AMG EQE đã chính thức bị loại bỏ khỏi thị trường Mỹ do doanh số bết bát. Mercedes EQE 320+:

Dòng sedan EQE và bản hiệu suất cao AMG EQE đã chính thức bị loại bỏ khỏi thị trường Mỹ.

Mẫu xe có giá khởi điểm 64.950 USD, sở hữu công suất 315 mã lực và tầm hoạt động thuần điện 496 km (308 miles). Mercedes-AMG EQE: Phiên bản hiệu suất cao giá 96.600 USD với hệ dẫn động 4 bánh mô-tơ đôi. Xe có khả năng đẩy công suất lên 677 mã lực ở chế độ Boost, tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 3,2 giây. Tuy nhiên, đánh đổi lại là tầm hoạt động tụt thê thảm xuống chỉ còn 370 km (230 miles).

Dù EQE hiện tại bị khai tử, Mercedes được cho là đang ráo riết phát triển một chiếc "E-Class Electric" hoàn toàn mới. Mẫu xe này sẽ vứt bỏ thiết kế hình "cục xà phòng" gây tranh cãi của dòng EQ hiện tại, quay trở lại với phom dáng sedan truyền thống và thuận mắt hơn (tương tự như định hướng của chiếc C-Class thuần điện sắp ra mắt).

Mẫu SUV siêu sang chạy điện Mercedes-Maybach EQS 680 SUV cũng chịu chung số phận.

Mercedes "khai tử" dòng EQE tại Mỹ vì ế ẩm, từ bỏ luôn cả Maybach EQS 680 SUV. Một mẫu E-Class điện khác đang được ráo riết phát triển để thay thế EQE​ Không chỉ xe cỡ trung, mẫu SUV siêu sang chạy điện Mercedes-Maybach EQS 680 SUV cũng chịu chung số phận.

Dù sở hữu thông số cực khủng với cụm pin 118 kWh, động cơ đôi mạnh 649 mã lực, sức kéo lên tới 948 Nm cùng tầm vận hành 483 km, nhưng mức giá chát chúa khởi điểm từ 180.000 USD có vẻ đã làm khó mẫu xe này. Giới siêu giàu Mỹ có vẻ vẫn thích tiếng nổ của động cơ đốt trong trên các dòng Maybach truyền thống hơn.

Cuối cùng, siêu sedan thể thao Mercedes-AMG S63 E Performance cũng sẽ vắng bóng trong danh mục năm 2027. Khác với các mẫu trên, chiếc xe dùng hệ truyền động Plug-in Hybrid (sản sinh 791 mã lực và mô-men xoắn "hủy diệt" 1.430 Nm) bị tạm ngưng một phần là do dòng S-Class vừa nhận được bản nâng cấp vòng đời facelift.

Nguồn tin rò rỉ cho biết thế hệ AMG S-Class tiếp theo (ra mắt trong khoảng 1 năm tới) rất có thể sẽ vứt bỏ hệ thống Plug-in Hybrid nặng nề, phức tạp để quay trở lại với khối động cơ V8 thuần túy.