Xe máy đang đi bị chết máy phải làm sao?

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 15:00 PM (GMT+7)

Tết đến, đặc biệt là khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều người lựa chọn xe máy làm phương tiện di chuyển về quê. Và mặc dù hàng ngày xe máy di chuyển vẫn ổn, tuy nhiên với quãng đường về quê dài lên tới cả trăm cây số, xe máy có thể sẽ gặp phải một số trục trặc, và một trong số đó là xe đang di chuyển thì bị chết máy.

1. Xe máy bị hết xăng

Một nguyên nhân khá cơ bản nhưng có lẽ bạn cần quan sát lại xem kim xăng đang chỉ ở vạch nào, có lẽ xe đã hết xăng mà bạn quên chưa đổ đầy.

Ngoài ra, vấn đề cũng có thể là ở đồng hồ kim xăng, nếu bạn đã đi được quãng đường khá dài mà kim xăng vẫn báo ở vị trí đầy bình, thì cũng có thể nó đã bị hỏng, và bạn cần mở nắp bình xăng để kiểm tra.

Với vấn đề này thì cách khắc phục duy nhất là tìm trạm xăng gần nhất để đổ. Và nếu đó là một nơi xa lạ với bạn do đang trên đường về quê ăn Tết thì có thể sử dụng tính năng tìm trạm xăng gần đây trên Google Map.

2. Do máy bị nóng quá mức

Đương nhiên là xe sẽ bị nóng dần lên trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, do các nguyên nhân như thiếu nhớt, hoặc hết nước làm mát sẽ khiến động cơ không được giải nhiệt trong quá trình hoạt động, khi quá nóng, máy sẽ tự động tắt máy như một cách để bảo toàn động cơ.

Khi đó, bạn cần kiểm tra két nước làm mát xem có bị hết nước không, tiếp đó là xem nhớt trong bình có phải ở vạch cuối không, điều này tương đương với việc xe bị hết nhớt.

Để khắc phục các tình trạng hết nước làm mát hoặc nhớt thì bạn cần thay mới để đảm bảo máy được vận hành trơn chu. Đương nhiên, trong trường hợp gần chỗ bạn đứng không có quán sửa xe nào thì có thể đợi cho máy hạ nhiệt khoảng 15 phút rồi khởi động lại để đi tiếp tới quán sửa chữa xe máy gần nhất.

3. Lọc xăng bị bẩn

Thể hiện ở việc xe bạn sẽ giật giật một lúc rồi chết máy, không khởi động được. Lọc xăng bẩn sẽ khiến xăng bị kẹt, không vào được bên trong buồng đốt để thực hiện quá trình đốt cháy nguyên liệu được bình thường, và đây là nguyên nhân khiến xe bị chết máy.

Để khắc phục được vấn đề này thi bạn cần mang tới quán sửa xe gần nhất để vệ sinh lọc xăng, giá chỉ khoảng 70,000 - 100,000 đồng.

Ngoài ra, buồng đốt bị bẩn cũng là một trong những nguyên nhân xe bị giật giật trong quá trình vận hành. Trong quá trình đốt nhiên liệu, muội than (do sử dụng xăng bẩn) sẽ bám vào các chi tiết như xy-lanh, kim phun, xu-pap...khiến máy dần bị yếu và có tình trạng bị giật khi vận hành. Do đó, bạn cũng cần định kỳ vệ sinh buồng đốt, đặc biệt là khi bạn sống tại nơi nhiều bụi bẩn. Chi phí vệ sinh buồng đốt chỉ khoảng 100,000 - 150,000 đồng.

4. Bugi trên xe máy gặp vấn đề

Biểu hiện bằng việc xe đang đi bị chết máy, hoặc là khi bạn dừng đèn đỏ tắt máy rồi khi khởi động lại không được.

Khi đó, phần lớn sẽ do bugi bị bẩn do bám nhiều muội than, hoặc là các khe hở giữa hai chấy quá lớn khiến hệ thống đánh lửa kém. Do đó, bạn cần tháo bugi ra, gõ nhẹ lên điện cực cong sao cho khoảng cách hai điện cực hẹp vào chút, ngoài ra thổi hoặc dùng dầu để rửa bugi, rồi lau khô bằng khăn sạch. Sau đó lắp lại và xem xem máy đã có thể hoạt động lại bình thường chưa.

5. Do hệ thống điện trên xe bị lỗi

Hệ thống điện hoạt động không ổn định sẽ là một trong những nguyên nhân khiến máy bị chết đột ngột khi đang hoạt động. Do đó, bạn cần kiểm tra xem các bộ phận sử dụng điện trên xe có còn hoạt động tốt hay không. Nếu không vấn đề chắc chắn là ở hệ thống điện trên xe.

