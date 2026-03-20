Xe ga mới nhiều công nghệ, thách thức cả Honda SH350i

Mới đây, thương hiệu ZONTES đã ra mắt mẫu tay ga 368G 2026 tại thị trường Thái Lan. Mang kiểu dáng đặc trưng của một xe ga đa dụng, ZONTES 368G 2026 hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn linh hoạt để thực hiện những chuyến phượt ngắn ngày.

Về tổng thể, ZONTES 368G 2026 mang phong cách thiết kế đậm chất phiêu lưu với ngoại hình góc cạnh, hiện đại và thiên về tính thực dụng. Xe được tinh chỉnh lại kết cấu nhằm giảm khoảng 6 kg trọng lượng, qua đó cải thiện đáng kể khả năng điều khiển, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc, đồng thời tăng độ linh hoạt và phản hồi khi vận hành trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản mới là việc bổ sung hệ thống ga điện tử ETC (Electronic Throttle Control) kết hợp cùng Cruise Control - trang bị hiếm thấy trong phân khúc scooter tầm trung. Hai công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái mà còn mang lại sự thoải mái rõ rệt khi di chuyển trên những cung đường dài, giúp người lái duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ ga liên tục.

Hệ thống treo và khung gầm của xe cũng được đầu tư đáng kể. Phuộc trước dạng USD có khả năng điều chỉnh độ nén và độ hồi trong khi phuộc sau mới nhẹ hơn và cho phép chỉnh Preload 5 cấp độ. Gắp sau được thiết kế lại nhằm tối ưu độ cứng vững nhưng vẫn giảm trọng lượng tổng thể. Bên cạnh đó, hệ thống làm mát được nâng cấp với két nước kết hợp bộ làm mát dầu cùng các khe hút gió lớn hơn, giúp động cơ duy trì nhiệt độ ổn định trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

ZONTES 368G 2026 còn được tích hợp cụm đồng hồ TFT kích thước 8 inch sử dụng vi xử lý mới cho tốc độ phản hồi mượt mà hơn, cụm điều khiển joystick trên tay lái, hệ thống camera trước - sau tích hợp ghi hình Full HD, cùng khả năng kết nối với ứng dụng ZONTES SMART để thực hiện các chức năng như khóa/mở xe và phản chiếu màn hình điện thoại. Yên xe được thiết kế lại theo hướng rộng và êm hơn, trong khi ống xả bằng thép không gỉ mới giúp giảm nhiệt lượng tỏa ra khu vực người ngồi sau.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ dung tích 368 cc dạng nén cao, sản sinh công suất tối đa 38,75 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 6.000 vòng/phút. Đi kèm là hai chế độ lái gồm Sport và Touring, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa hiệu suất mạnh mẽ hoặc sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tùy theo nhu cầu sử dụng.

Mẫu xe này còn được trang bị bộ vành nan hoa không săm kích thước 17 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi kèm lốp đa dụng phù hợp cả đường nhựa lẫn đường đất. Các trang bị như khung chống đổ, đèn trợ sáng, bảo vệ gầm bằng nhôm và gác chân hỗ trợ đứng lái đều được tích hợp sẵn từ nhà sản xuất. Hệ thống chiếu sáng Full LED dạng projector 4 bóng, kính chắn gió điều chỉnh 5 cấp và ghi đông có thể thay đổi vị trí cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ hiện đại như kiểm soát lực kéo TCS, chống bó cứng phanh ABS hai kênh (có thể tắt ABS bánh sau) và cảm biến áp suất lốp TPMS. Bên cạnh đó, các tiện nghi phục vụ touring cũng được chú trọng với bình xăng dung tích 17,5 lít, cốp chứa đồ dưới yên lên tới 52 lít đủ cho hai mũ bảo hiểm full-face, cùng bốn cổng sạc USB bao gồm cả Type A và Type C. Hệ thống khóa thông minh Smart Key 3.0 đạt chuẩn chống nước IP67, hỗ trợ tự động khóa khi người dùng rời xa và vẫn có thể khởi động xe thông qua cơ chế dự phòng khi pin chìa khóa cạn.

Tại thị trường Thái Lan, ZONTES 368G 2026 được niêm yết ở mức giá 183.800 baht - khoảng 148 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.