Xe ga 321cc mới thiết kế thể thao, chạy hơn 400 km mới lo đổ xăng

Kymco vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao X350 2026 tại Triển lãm Xe máy Trùng Khánh, Trung Quốc. Được định vị là một chiếc xe phong cách ADV, Kymco X350 2026 hướng đến cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn du lịch đường dài.

Kymco X350 2026 ra mắt

Mẫu xe mới có hai phiên bản: Deluxe và Premium, với giá bán lần lượt là 32.980 và 33.980 nhân dân tệ (khoảng 122,1 triệu đồng và 125,8 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là cạnh tranh, rẻ hơn nhiều so với Honda SH 350i. Sự khác biệt chính giữa hai phiên bản nằm ở kính chắn gió: phiên bản Premium trang bị kính chắn gió điều chỉnh điện, trong khi phiên bản Deluxe sử dụng kính chắn gió cố định.

Kymco X350 2026 hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn du lịch đường dài.

Kymco X350 2026 vẫn sử dụng động cơ 321cc, nhưng đã được cải tiến với cửa hút gió mở rộng, giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và an toàn khi di chuyển đường dài. Động cơ sản sinh công suất tối đa 28,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 30,5 Nm, với mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế chỉ hơn 3 lít/100 km. Bình xăng 14 lít cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới hơn 400 km khi đổ đầy.

Kymco X350 có cốp chứa đồ rộng rãi

Mẫu xe này còn sở hữu nhiều tính năng hiện đại, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Người dùng có thể tắt hệ thống TCS để có trải nghiệm thú vị hơn trên đường sỏi đá.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình màu 7 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, cho phép sử dụng tính năng dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói. Xe còn tích hợp cổng sạc kép USB Type-A và Type-C, giúp người dùng không lo lắng về việc điện thoại hết pin.

Kymco X350 2026 sử dụng động cơ 321cc cải tiến

Dưới yên xe, Kymco X350 có cốp chứa đồ rộng rãi, đủ chỗ cho mũ bảo hiểm fullface và một số vật dụng nhỏ, cùng với ngăn chứa đồ tiện lợi ở phía trước.