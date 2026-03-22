Xe ga 250cc mới ra mắt giá 53 triệu đồng ngang Honda Air Blade, có ABS và TCS như SH

Mới đây, thương hiệu xe máy cao cấp ARIIC, thuộc Jinlang Science & Technology Co., Ltd, đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Touch 250 2026 tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù thuộc phân khúc 250cc, cao hơn Honda SH 160i, nhưng giá bán của ARIIC Touch 250 vào khoảng 13.899 nhân dân tệ (khoảng 53 triệu đồng), chỉ tương đương với Air Blade 160, tạo nên sự hấp dẫn cho người tiêu dùng.

ARIIC Touch 250 được đánh giá cao về thiết kế và tính năng. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình sang trọng, với phần đầu xe được trang bị cụm đèn pha LED sắc nét, không chỉ đảm bảo khả năng chiếu sáng tốt mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Đèn hậu và xi-nhan cũng là dạng LED hiện đại, mang lại sự thống nhất trong thiết kế.

Về hiệu suất, ARIIC Touch 250 được trang bị động cơ 249cc, xi-lanh đơn, 2 van, SOHC, cho công suất tối đa 22,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ này cho phép xe tăng tốc nhanh và mượt mà, phù hợp cho cả di chuyển trong thành phố lẫn những chuyến đi đường dài. Theo thông tin công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100 km.

Về cấu trúc, ARIIC Touch 250 sở hữu khung sườn bằng thép ống nhẹ, độ cứng cao, cùng với phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc kép phía sau. Bánh xe trước có đường kính 14 inch, trong khi bánh sau là 13 inch, giúp xe có khả năng điều khiển linh hoạt và ổn định khi vào cua.

Về an toàn, ARIIC Touch 250 vượt trội hơn Honda Air Blade và sánh ngang với Honda SH nhờ hệ thống phanh đĩa trước và sau, cùng với hệ thống ABS kênh đôi và kiểm soát lực kéo. Xe còn được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp, tăng cường tính an toàn cho người sử dụng.

Cuối cùng, ARIIC Touch 250 cũng không thiếu các tính năng hiện đại, với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần màn hình TFT màu lớn, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và cổng sạc nhanh cho các thiết bị di động. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích sự sang trọng và hiệu suất cao trong phân khúc xe tay ga.