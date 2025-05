Vespa Primavera và Sprint 2025 trình làng, gây bất ngờ với công nghệ lần đầu trang bị

Cả hai mẫu xe đều được cải tiến nhằm mang đến ngoại hình bắt mắt hơn. Vespa Primavera 2025 giữ kiểu dáng mềm mại đặc trưng với đèn pha tròn cổ điển, nhưng được bổ sung gương chiếu hậu hiện đại hơn, tay lái đồng màu với thân xe và vành 5 chấu kép mới - tất cả đều tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế.

Vespa Primavera 2025 có hai phiên bản: tiêu chuẩn với hai màu White Innocente (trắng) và Red Scarlatto (đỏ); phiên bản Primavera S với ba tùy chọn thời trang hơn: Green Amabile (xanh lá), Blue Capri (xanh dương), và White Innocente.

Vespa Sprint 2025 giữ thiết kế thể thao, mạnh mẽ với lớp sơn mờ cá tính. Mâm xe được nâng cấp lên loại 6 chấu mới, đồng màu với gương và tay nắm sau, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Phiên bản Sprint tiêu chuẩn có hai màu: Yellow Curioso (vàng) và Red Scarlatto (đỏ); trong khi Sprint S có đến bốn lựa chọn: Grey Intrepido (xám), Black Convinto (đen), Green Tenace (xanh lá), và White Innocente (trắng).

Ngoài nâng cấp về thiết kế, cả hai mẫu xe đều được trang bị đèn Full LED, đồng hồ Analog-LCD 3 inch mới hiển thị trực quan các thông tin, đồng thời hỗ trợ kết nối Vespa MIA - cho phép đồng bộ điện thoại, hiện thông báo cuộc gọi, tin nhắn, điều khiển nhạc ngay trên tay lái.

Đặc biệt, lần đầu tiên Vespa trang bị hai công nghệ an toàn cao cấp cho bộ đôi Sprint 2025 và Primavera 2025: cảm biến nghiêng (Roll Over Sensor) – tự động tắt máy khi xe nghiêng quá 30 độ, và hệ thống ngắt động cơ khẩn cấp (Emergency Engine Killer) – tự động dừng máy khi phát hiện bất thường. Cùng với hệ thống phanh đĩa, chống bó cứng phanh ABS chắc chắn sẽ đem tới trải nghiệm lái xe an toàn tối ưu hơn cho người sử dụng.

Với sự bổ sung loạt tính năng, các phiên bản Sprint 2025 và Primavera 2025 có giá bán tăng nhẹ từ 2 đến 2,6 triệu đồng so với phiên bản cũ, cụ thể:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Primavera Tiêu Chuẩn 125 80 Primavera S 125 82,4 Sprint Tiêu Chuẩn 125 85,9 Sprint S 125 88,2 Sprint S 150 104

Lưu ý: Giá trên đây đã gồm VAT.

Dự kiến xe sẽ chính thức bán ra tại các đại lý Piaggio trên toàn quốc từ ngày 25/5.