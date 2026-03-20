Suzuki Burgman Street EX ra mắt: Tích hợp loạt trang bị cao cấp, giá nhỉnh 30 triệu đồng

Là mẫu tay ga mang phong cách maxi-scooter đặc trưng của thương hiệu Nhật, với phiên bản 2026 vừa được trình làng, Suzuki Burgman Street EX được bổ sung màu sắc mới trong khi các trang bị khác vẫn được giữ nguyên như hiện tại. Xe được bổ sung màu Pearl Grace White trong khi vẫn duy trì một số màu sắc từ phiên bản cũ giúp người sử dụng có thêm nhiều lựa chọn.

Ngoài bổ sung màu sắc mới, phiên bản mới còn có thêm hậu tố "EX", thể hiện sự khác biệt so với phiên bản cũ. Cụ thể, Burgman Street EX sử dụng bánh sau kích thước 12 inch thay vì 10 inch như hiện tại, điều này giúp tăng khả năng vận hành linh hoạt trên các địa hình khác nhau.

Burgman Street EX sử dụng cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hoàn toàn tích hợp hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh và hỗ trợ các tính năng như thông báo cuộc gọi, tin nhắn cũng như dẫn đường từng chặng. Hệ thống chiếu sáng LED, mâm hợp kim, phanh đĩa trước và khoang chứa đồ dưới yên dung tích 21,5 lít rất tiện dụng.

Burgman Street EX 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc làm mát bằng không khí, nền tảng quen thuộc được chia sẻ với Access 125. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,58 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 10 Nm, tập trung vào khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Đi kèm là các công nghệ hỗ trợ đặc trưng của Suzuki như hệ thống tối ưu hiệu suất Suzuki Eco Performance Alpha, chức năng tự động tắt/mở động cơ khi dừng xe, hệ thống khởi động Easy Start cùng bộ đề Silent Starter giúp giảm tiếng ồn khi khởi động.

Burgman Street EX được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá 108.000 rupee - khoảng 30,7 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.