Đè vạch liền màu trắng - lỗi phạt tới gần nửa triệu đồng mà ít người đi xe máy biết đến

Bên cạnh đèn tín hiệu giao thông thì vạch kẻ đường cũng được sử dụng để điều khiển giao thông và người tham gia giao thông cần phải hiểu đúng ý nghĩa của các loại vạch kẻ đường và tuân thủ theo quy định. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, phân chia các loại vạch kẻ đường thành 4 nhóm chính gồm: Vạch dọc đường; Vạch ngang đường; Vạch đứng; Các loại vạch kẻ đường khác.

Tuy vậy, trên thực tế nhiều người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông vẫn chưa hiểu đúng ý nghĩa của các vạch kẻ đường, hoặc hiểu nhưng cố tình vi phạm. Một trong lỗi phổ biến nhất chính là lỗi đè vạch dọc liền màu trắng.

Theo quy định tại phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT, quy định về vạch liền màu trắng như sau:

Minh họa vạch kẻ liền màu trắng dọc đường.

Như vậy, người tham gia giao thông khi gặp vạch kẻ liền màu trắng này không được lấn làn, chuyển làn, hoặc đè lên vạch. Trong đó lỗi đè vạch có thể hiểu là người điều khiển xe máy để bánh xe đè lên hoặc lấn xe qua vạch.

Điểm a điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt với người điều khiển xe máy vi phạm lỗi đè vạch liền màu trắng như sau:

"1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm d, điểm e khoản 2; điểm a, điểm c, điểm d, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 4; điểm b, điểm d khoản 6; điểm a, điểm b, điểm c khoản 7; điểm a khoản 8; điểm b khoản 9; điểm a khoản 10 Điều này;"