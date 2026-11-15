Phạt tới 14 triệu đồng với lỗi nhiều người đi xe máy thường mắc phải

Theo Phụ lục G Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về Báo hiệu đường bộ, ban hành kèm Thông tư 51/2024/TT-BGTVT, Vạch 1.2 là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, màu vàng, nét liền. Loại vạch này có tác dụng phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, đồng thời quy định phương tiện không được lấn làn hoặc đè lên vạch.

Ý nghĩa vạch kẻ đường liền màu vàng (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức và đảm bảo an toàn giao thông, vạch vàng liền vẫn thường bị người điều khiển xe máy bỏ qua. Tình trạng phương tiện đi đè lên vạch, đặc biệt tại những đoạn đường đông đúc hoặc khi ùn tắc, vẫn diễn ra khá phổ biến.

Theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy có hành vi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, trong đó có lỗi đè vạch vàng, sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Cụ thể, Nghị định nêu rõ:

"1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm d, điểm e khoản 2; điểm a, điểm c, điểm d, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 4; điểm b, điểm d khoản 6; điểm a, điểm b, điểm c khoản 7; điểm a khoản 8; điểm b khoản 9; điểm a khoản 10 Điều này;"

Đáng chú ý, mức phạt sẽ tăng lên đáng kể nếu hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Cụ thể, theo Điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm được liệt kê tại điều khoản này và gây tai nạn giao thông. Trong đó có hành vi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 7.

Nghị định quy định:

"10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: ... b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này."

Như vậy, với lỗi đè vạch vàng, người điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể lên tới 14 triệu đồng.

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát giao thông, trong đó có camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ngày càng được triển khai tại nhiều tuyến đường, nguy cơ bị phát hiện và xử phạt nguội đối với lỗi vi phạm này cũng cần được người tham gia giao thông lưu ý.

Do đó, người điều khiển xe máy cần quan sát kỹ hệ thống vạch kẻ đường và tuân thủ đúng chỉ dẫn, kể cả khi lưu thông trong điều kiện đông đúc hoặc ùn tắc. Việc không lấn làn, đè vạch không chỉ giúp tránh các khoản phạt đáng tiếc mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.