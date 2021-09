HOT: Yamaha trình làng Exciter 155 VVA phiên bản "Kiệt tác Nghệ Thuật Đường Phố"

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 21:50 PM (GMT+7)

Với phối màu độc đáo và tem xe nghệ thuật, các phiên bản mới thỏa mãn cho các fan ham muốn đổi mới, sáng tạo của Exciter.

Trong sự kiện diễn ra trực tuyến vào tối 5/9, Yamaha Motor Việt Nam đã giới thiệu tới thị trường phiên bản giới hạn của Exciter 155 VVA với slogan " “MASTER ART OF STREET – KIỆT TÁC NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ” bao gồm 4 phiên bản:

Exciter 155 VVA phiên bản Born to ride.

Exciter 155 VVA phiên bản Ride as the King.

Exciter 155 VVA phiên bản Rule The Roads.

Exciter 155 VVA phiên bản Above Me only sky.

Cùng với 4 phiên bản giới hạn thì Exciter 155 VVA cũng có thêm hai phiên bản màu thể thao gồm:

Exciter 155 VVA phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm từ lần đầu tiên Yamaha tranh tài ở MotoGP (1961-2021).

Exciter 155 VVA phiên bản Monster Energy.

Tất cả các phiên bản này đơn thuần chỉ là bản cập nhật màu sắc với cách phối màu mới, hệ thống tem xe mới, đặc biệt là việc sơn vành màu nổi bật thay vì màu đen truyền thống. Các trang bị khác vẫn giống phiên bản Cao cấp và Giới hạn được giới thiệu trước đó với chìa khóa thông minh Smartkey, đồng hồ LCD đầy đủ, cổng sạc cho smartphone...

Yamaha Exciter 155 VVA hiện là xe côn tay phổ thông có sức mạnh hàng đầu trên thị trường với việc được trang bị động cơ xy lanh đơn dung tích 155cc, loại SOHC làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 17.7 mã lực tại 9500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 14.4 Nm tại 8000 vòng/phút. Ngoài ra, sự có mặt của van biến thiên VVA cũng giúp tăng cường sức mạnh cho xe khi vận hành, đặc biệt là khi tăng tốc.

Giá bán đề xuất cho các phiên bản Exciter 155 VVA mới ra mắt như sau:

- Phiên bản giới hạn “Master art of street”: 51.490.000 VND

- Phiên bản đặc biết kỷ niệm 60 năm từ lần đầu tiên Yamaha tranh tài ở MotoGP (1961-2021): 51.990.000 VND

- Phiên bản Monster Energy: 51.490.000 VND

Mức giá mới này đắt hơn 1 - 1.5 triệu đồng so với Exciter 155 VVA phiên bản Giới hạn và GP đã giới thiệu trước đó.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-yamaha-trinh-lang-exciter-155-vva-phien-ban-kiet-tac-nghe-thuat-duong-pho-5020215921512503.htm