“Ong bắp cày” Honda CB750 Hornet 2027 trình làng, diện mạo mới, tích hợp E-Clutch

CB750 Hornet 2027 có 4 tùy chọn màu mới gồm Gunmetal Black Metallic kết hợp Matte Ballistic Black Metallic, Matte Beta Silver Metallic kết hợp Iridium Gray Metallic, Glint Wave Blue Metallic kết hợp Matte Ballistic Black Metallic và Grand Prix Red kết hợp Gunmetal Black Metallic.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 755 cc, SOHC Unicam 8 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 67,5 kW, tương đương 91,8 PS, tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 75 Nm tại 7.250 vòng/phút. Khối động cơ sử dụng trục khuỷu 270 độ, tạo trình tự đánh lửa không đều nhằm mang lại đặc tính vận hành khác biệt so với loại trục khuỷu 180 độ. Honda đồng thời trang bị hệ thống Vortex Air Flow Ducts để kiểm soát luồng khí nạp và cải thiện phản hồi khi mở ga.

Honda cũng chú trọng khả năng vận hành ở dải tua thấp và trung bình, phù hợp với điều kiện sử dụng trong đô thị. Một lợi thế khác của CB750 Hornet là trọng lượng thấp. Bản côn tay có trọng lượng vận hành 192 kg, trong khi bản E-Clutch nặng 196 kg. Khung Steel Diamond Frame bằng thép có trọng lượng khoảng 16,6 kg, góp phần giúp xe duy trì khả năng chuyển hướng linh hoạt.

Điểm đáng chú ý trên CB750 Hornet là tùy chọn Honda E-Clutch. Hệ thống này không biến xe thành mô tô số tự động hoàn toàn mà vẫn sử dụng hộp số 6 cấp và cần số như xe côn tay truyền thống. Tuy nhiên, hệ thống có thể tự động điều khiển ly hợp khi khởi hành, dừng xe và sang số, giúp giảm thao tác cho người lái trong điều kiện giao thông đông đúc. Người lái vẫn có thể bóp tay côn để chủ động điều khiển khi cần thiết.

E-Clutch kết hợp với hệ thống ga điện tử Throttle By Wire và chức năng Auto Blipper, cho phép tự động tăng vòng tua khi giảm số nhằm đồng bộ tốc độ động cơ với cấp số mới, qua đó giúp quá trình chuyển số mượt hơn. Người lái cũng có thể điều chỉnh cảm giác tác động lên cần số với ba mức Hard, Medium và Soft. Với bản côn tay tiêu chuẩn, Honda cung cấp Quick Shifter dưới dạng phụ kiện chính hãng.

Hệ thống treo của CB750 Hornet 2027 tiếp tục gồm phuộc USD Showa SFF-BP 41 mm phía trước và giảm xóc đơn phía sau kết hợp Pro-Link. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đôi phía trước với cùm phanh radial 4 piston và đĩa đơn phía sau, đi kèm ABS hai kênh. Xe sử dụng lốp 120/70ZR17 phía trước và 160/60ZR17 phía sau, với kích thước lốp sau được lựa chọn nhằm cân bằng giữa độ bám và khả năng chuyển hướng linh hoạt.

Nhờ hệ thống Throttle By Wire, CB750 Hornet được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, gồm các chế độ lái điều chỉnh công suất, phanh động cơ, Honda Selectable Torque Control (HSTC) và Wheelie Control. HSTC có ba mức can thiệp và phối hợp với hệ thống kiểm soát nhấc bánh trước để kiểm soát lực kéo trong quá trình tăng tốc.

Phía trước người lái là màn hình TFT màu 5 inch sử dụng công nghệ Optical Bonding, hỗ trợ kết nối Honda RoadSync với điện thoại thông minh. Thông qua hệ thống này, người lái có thể sử dụng các chức năng dẫn đường, nghe gọi, tin nhắn và phát nhạc. Xe cũng được trang bị tính năng tự động tắt xi-nhan và Emergency Stop Signal, tự kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm khi phát hiện phanh gấp.

Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của CB750 Hornet ở khoảng 23,2 km/l theo tiêu chuẩn WMTC. Bình nhiên liệu dung tích 15,2 lít, cho quãng đường lý thuyết khoảng 350 km sau mỗi lần đổ đầy, tùy thuộc điều kiện vận hành.

Tại Anh, CB750 Hornet E-Clutch 2027 có giá 7.549 bảng Anh, tương đương khoảng 265,5 triệu đồng. Với đời 2027, Honda không thay đổi đáng kể về mặt kỹ thuật mà tập trung làm mới diện mạo thông qua các tùy chọn màu sắc, đồng thời tiếp tục duy trì lựa chọn E-Clutch bên cạnh phiên bản côn tay truyền thống.