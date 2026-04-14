Honda PCX160 2026 ra mắt, giá 76 triệu đồng

Honda PCX160 được ra mắt từ năm 2021 trên nền tảng mẫu PCX150 và được nâng cấp với sức mạnh và trang bị hiện đại. Ở phiên bản mới nhất vừa trình làng, xe được tinh chỉnh thiết kế cụm đèn pha đồng thời đèn hậu mang phong cách sắc sảo hơn so với thế hệ trước.

Bên cạnh những thay đổi ở khu vực đầu và đuôi xe, hãng cũng bổ sung một số chi tiết hoàn thiện nhằm nâng cao cảm giác cao cấp, bao gồm ốp tay lái và họa tiết trang trí trên cụm đồng hồ. Ngoài ra, thế hệ mới cũng được cung cấp với bốn phiên bản gồm Matte Starry Blue Metallic, Pearl Jupiter Gray, Pearl Snowflake White và Pearl Magellanic Black. Các tùy chọn màu đều hướng đến phong cách tối giản, thanh lịch và phù hợp với định hướng thiết kế cao cấp của dòng xe.

Xe có chiều dài 1.935 mm, chiều rộng 740 mm và chiều cao 1.125 mm, với chiều dài cơ sở 1.315 mm. Chiều cao yên ở mức 764 mm, trọng lượng xe 134 kg, trong khi bình xăng có dung tích 8,1 lít. Hệ thống phanh trang bị dạng đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm lốp trước kích thước 110/70-14 và lốp sau 130/70-13.

Về vận hành, PCX160 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 156cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 12 kW, tương đương 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 15 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hệ thống truyền động tự động V-belt đặc trưng của xe tay ga, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong điều kiện di chuyển đô thị.

Tại thị trường Nhật Bản, PCX160 2026 được phân phối với mức giá 462.000 yên - khoảng 76,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.