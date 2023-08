Honda chính thức phát hành xe ga hoàn toàn mới Giorno+

Sau thời gian ngắn rò rỉ, cuối cùng Honda đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga hoàn toàn mới Honda Giorno+ ra thị trường xứ chùa vàng. Mẫu xe tay ga này mang theo triết lý “The New High, every style goes further” (Ấn bản mới cao cấp hơn và mọi góc cạnh của phong cách xe đều tiến xa hơn).

Qua hình ảnh thực tế cho thấy, Giorno+ mang vẻ đẹp tân cổ điển, nổi bật so với nhiều mẫu xe tay ga cùng phân khúc và có những nét khác biệt với Giorno thế hệ trước. Từ góc độ thiết kế có thể thấy, Giorno+ chính là sự phản ánh của gu thời trang cao cấp, kết hợp với vẻ đẹp cổ điển xuyên thời gian.

Không những thế, Giorno+ còn sở hữu các công nghệ hiện đại tối tân, đem lại phong cách lái xe hiện đại. Hệ thống chiếu sáng trước và sau xe đều bằng bóng LED. Các đường nét trên xe được thiết kế hoàn hảo tạo ra nét đẹp cổ điển xung quanh xe.

Honda Giorno+ sở hữu động cơ eSP+ 4 valve, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch. Xe có khả năng tăng tốc tốt, vận hành linh hoạt, ga nhạy và đem lại phản ứng rất lý thú khi vận hành trên những con đường phố đông đúc. Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống phanh đĩa trước, có ABS hoặc phanh liên hợp, giúp cận bằng lực phanh tốt.

Chưa hết, Honda Giorno+ còn có những tiện ích nổi bật của một dòng xe tay ga đô thị. Điển hình như hệ thống chìa khóa thông minh Smar tKey, cốp đựng đồ U-Box rộng tới 30 lít dưới yên ngồi, ố ạc USB có thể nạp năng lượng cho các thiết bị điện tử nhỏ như điện thoại thông minh rất dễ dàng. Nắp bình năng được đặt phía trước giúp cho quá trình nạp nhiên liệu tiện ích, không cần phải bật cốp lên.

Xe được phân phối ở Thái Lan với 2 phiên bản khác nhau. Bản Tiêu chuẩn của Giorno+ có 4 màu tùy chọn (đen trắng, đen vàng, đen xanh lá cây và đen xanh da trời) với giá đề xuất là 61.900 baht (42,5 triệu đồng). Bản ABS có 3 màu tùy chọn (đen trắng, đen xám, và đen đỏ) có giá đề xuất là 66.900 baht (45,97 triệu đồng).

