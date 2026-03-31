Honda CB400 Super Four E-clutch Concept lộ diện

Hãng xe Nhật Bản Honda hé lộ hai mẫu môtô bản concept, gồm CB400 Super Four E-clutch và CBR400R Super Four E-clutch tại triển lãm xe máy Tokyo 2026. Đây là những phiên bản dành cho thị trường toàn cầu.

Đây được xem như màn hồi sinh cho CB400 Super Four và người anh em CBR400R Super Four, với những trang bị hiện đại hơn và nhiều công nghệ hơn so với người tiền nhiệm, theo giới truyền thông Nhật Bản.

CB400 Super Four E-clutch Concept lộ diện. Ảnh: Hondax`

Honda hé lộ, CB400 Super Four E-clutch 2026 trang bị khung gầm và hệ thống treo hoàn toàn mới, kết hợp ly hợp điện tử E-clutch của hãng, cùng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC 16 van mới.

Ngoài hệ thống ly hợp điện tử E-clutch, CB400 và CBR400R còn trang bị màn hình kỹ thuật số TFT, thay thế cho màn hình LCD đơn sắc trước đây, cũng như hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (throttle-by-wire). Hệ thống đèn chiếu sáng LED, kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng.

Theo kế hoạch, CB400 và CBR400R Super Four E-clutch sẽ ra mắt toàn cầu tại triển lãm môtô, xe máy Tokyo 2026 lần thứ 53 vào cuối tháng 3. Sau đó, cặp môtô concept này sẽ tiếp tục giới thiệu tại triển lãm môtô Nagoya 2026 lần thứ 5 vào ngày 10-11/4.

CB400 Super Four ra đời năm 1992 và dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Trải qua nhiều lần nâng cấp khác nhau, thiết kế không thay đổi nhiều. Kiểu dáng nam tính cùng động cơ bền bỉ khiến mẫu xe này chiếm cảm tình của số đông giới chơi xe tại Việt Nam.