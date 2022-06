Giá xe đạp điện Pega, xe máy điện mới nhất tháng 07/2022

Pega là thương hiệu sản xuất xe đạp điện, xe máy điện phổ thông vô cùng được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Pega tiền thân là HKBike, được ra mắt lần đầu vào năm 2012, khi đó công ty mới tung ra một số sản phẩm xe đạp điện nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cho đến nay, trải qua 10 năm phát triển, hãng đã không ngừng nâng cấp các dòng xe đạp điện, xe máy điện, giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn thay thế cho xe máy.

Xe đạp điện của Pega có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, hướng tới khách hàng là những chị em phụ nữ, các em học sinh chưa thể đi xe máy do chưa đủ tuổi, hoặc những phụ nữ trung niên tay lái yếu,... Trong khi đó, xe máy điện Pega thì hướng tới đối tượng khách hàng rộng hơn, bao gồm cả nam giới. Các sản phẩm không chỉ đẹp mắt, mà còn rất bền bỉ, mức giá cạnh tranh vô cùng dễ chịu.

Bảng giá xe đạp điện Pega tháng 07/2022 mới nhất

1. Giá xe đạp điện Pega Zinger +

Pega Zinger + hay Zinger 9 là thế hệ mới nhất của dòng xe HKbike Zinger đã từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam từ khi mới ra mắt. Zinger 9 vẫn được thừa hưởng thiết kế đơn giản, gọn gàng và nữ tính của các mẫu xe thế hệ trước đây. Tuy nhiên với phiên bản 2022 mới nhất, Zinger 9 đã được trang bị bộ tem mới giúp thu hút ánh nhìn và khiến xe trông độc đáo hơn.

Xe được trang bị giỏ nhựa ở phía trước, màn hình LCD điện tử thông báo vận tốc xe, điện năng tiêu thụ, cảnh báo điều khiển,... Hệ thống đèn pha của xe được làm bằng bóng LED giúp tăng khả năng chiếu sáng tốt hơn trong bóng tối. Bộ ắc quy điện của xe được trang bị theo tiêu chuẩn công nghệ châu Âu. Sử dụng công nghệ từ thương hiệu BOSCH giúp xe có thể đạt hiệu suất hoạt động lên đến 95%.

Sau đây là bảng giá xe đạp điện Pega Zinger + mới nhất trong tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega Zinger + màu đỏ - đen 12.500.000 VND Pega Zinger + màu đỏ - trắng 12.500.000 VND Pega Zinger + màu xanh dương - trắng 12.500.000 VND Pega Zinger + màu tím than 12.500.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

2. Giá xe đạp điện Pega Cap-A

Nếu như Pega Zinger có thiết kế nữ tính, phù hợp với các chị em phụ nữ, thì sản phẩm xe đạp điện Pega Cap-A lại có thiết kế trung tính hơn, phù hợp với cả nam giới khi sử dụng. Mẫu xe này là phiên bản nâng cấp hoàn hảo, có khả năng kháng nước và bụi đạt tiêu chuẩn IPX7 mới nhất, giúp xe có thể di chuyển trong nhiều điều kiện môi trường.

Xe cũng sở hữu màn hình LCD điện tử thông tin về tình trạng xe và mức độ năng lượng, giúp bạn có thể biết được khi nào cần mang xe đi bảo dưỡng. Ngoài ra Pega Cap-A còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến cho dòng xe đạp điện phổ thông, như là chìa khóa từ chống trộm có âm báo, phanh đĩa chống trượt an toàn tuyệt đối, ống giảm xóc lò xo chất lượng cao,...

Sau đây là bảng giá xe đạp điện Pega Cap-A mới nhất trong tháng 07/2022:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega Cap-A màu đỏ 12.500.000 VND Pega Cap-A màu đen 12.500.000 VND Pega Cap-A màu trắng 12.500.000 VND Pega Cap-A màu tím than 12.500.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

Bảng giá xe máy điện Pega mới nhất tháng 07/2022

1. Giá xe máy điện Pega-S

Dòng xe Pega-S là siêu phẩm xe máy điện với thiết kế hoàn toàn mới và đột phá. Pega kỳ vọng mẫu xe này có thể đánh bại các đối thủ xe máy điện sừng sỏ khác trên thị trường, thậm chí là đánh bại cả các dòng xe tay ga. Dòng xe Pega-S có ngoại hình trông không khác gì một chiếc xe tay ga hiện nay.

Xe còn được trang bị hệ thống khung xe bằng thép chịu lực bền bỉ, đạt tiêu chuẩn châu Âu, được sơn tĩnh điện chống ăn mòn tuyệt đối. Ngoài ra Pega-S còn có chỉ số chống bụi đạt IP67, cực kỳ an toàn khi xe đi qua đoạn đường ngập nước. Xe còn sở hữu hệ thống giảm xóc ống lồng, giảm chấn thủy lực, giúp xe êm ái hơn khi vận hành.

Xe máy điện Pega-S được trang bị động cơ điện PMSM cực kỳ mạnh mẽ, giúp xe có thể di chuyển hết quãng đường 120km mới phải sạc 1 lần, mang lại sự tiết kiệm gấp 33 lần so với xe tay ga. Sau đây là bảng giá xe máy điện Pega-S mới nhất tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega-S màu trắng 35.000.000 VND Pega-S màu đỏ 35.000.000 VND Pega-S màu tím 35.000.000 VND Pega-S màu đen 35.000.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

2. Giá xe máy điện Pega New Tech

Pega New Tech được mệnh danh là “Sát thủ xe ga” bởi sự đột phá trong thiết kế và công nghệ, giúp Pega kỳ vọng dòng xe này có thể đánh bại dễ dàng các đối thủ xe tay ga hiện nay, cũng như các đối thủ xe máy điện khác cùng phân khúc. Pega New Tech có thiết kế hầm hố và cá tính, khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi khi nhìn thấy. Đặc biệt, đây là mẫu xe máy điện có thể đạt được vận tốc 60km/h vô cùng dễ dàng, không kém cạnh so với các loại xe chạy xăng hiện nay.

Pega New Tech cũng sở hữu các công nghệ tiên tiến nhất mà các dòng xe máy điện của Pega đều có được. Có thể kể đến như: phanh đĩa giảm chấn thủy lực, đèn pha full LED, cổng USB giúp sạc điện thoại, chìa khóa từ thông minh chống trộm, công nghệ kháng nước tiêu chuẩn châu Âu,...

Sau đây là bảng giá xe máy điện Pega New Tech mới nhất tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega New Tech màu đỏ 21.700.000 VND Pega New Tech màu trắng 21.700.000 VND Pega New Tech màu tím 21.700.000 VND Pega New Tech màu đen 21.700.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

3. Giá xe máy điện Pega Aura-S

Nếu như Pega Zinger 9 mang thiết kế nữ tính theo hơi hướng trẻ trung, dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên hoặc một số chị em phụ nữ. Thì đến dòng xe máy điện Pega Aura-S lại mang thiết kế trang nhã, nữ tính theo hơi hướng của một quý cô, phụ nữ hiện đại. Thoạt nhìn vẻ ngoài của Pega Aura-S, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng đến các dòng xe Vespa của Piaggio.

Pega Aura-S có khả năng vận hành lên đến 100km cho mỗi lần sạc đầy. Kèm theo đó là các trang bị hiện đại như đồng hồ LCD thông minh, phanh đĩa, giảm chấn thủy lực, động cơ điện 1200W mạnh mẽ, khung xe làm bằng thép carbon cao cấp, chìa khóa từ chống trộm thông minh,...

Sau đây là bảng giá xe máy điện Pega Aura-S mới nhất trong tháng 07/2022 để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega Aura-S màu đỏ 17.900.000 VND Pega Aura-S màu trắng 17.900.000 VND Pega Aura-S màu bạc 17.900.000 VND Pega Aura-S màu tím than 17.900.000 VND Pega Aura-S màu đen 17.900.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

4. Giá xe máy điện Pega X-Men +

Mạnh mẽ hơn Pega Cap-A, thế hệ xe máy điện X-Men + hoàn toàn mới chính là sự nâng cấp hoàn hảo dành cho giới trẻ. Được thiết kế với bộ tem hoàn toàn mới, nhà sản xuất kỳ vọng mẫu xe này sẽ được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên ưa thích, sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, Pega X-Men + còn sở hữu nhiều tiện ích tương tự như với các dòng xe máy điện khác mà Pega sản xuất.

Sau đây là bảng giá xe máy điện Pega X-Men + mới nhất tháng 07/2022:

Phiên bản xe Giá niêm yết Pega X-Men + màu đỏ 18.300.000 VND Pega X-Men + màu xanh Navy 18.300.000 VND Pega X-Men + màu trắng 18.300.000 VND Pega X-Men + màu đen 18.300.000 VND

*Lưu ý: Giá sản phẩm ở trên đã bao gồm thuế VAT, giá có thể thay đổi dựa theo chính sách ưu đãi và khuyến mãi của từng đại lý.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-dap-dien-pega-xe-may-dien-moi-nhat-thang-07-2022-50202226675925761.htm