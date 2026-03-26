Fazzio Outdoor Fashion trình làng: Xe ga “chất chơi” dành cho giới trẻ năng động

Yamaha Fazzio là mẫu tay ga được ưa chuộng bởi thiết kế nhỏ gọn, hiện đại với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp sở thích người dùng hiện đại. Với phiên bản đặc biệt Fazzio Outdoor Fashion, nhà sản xuất hướng tới những khách hàng trẻ tự tin thể hiện phong cách và có sở thích đi dã ngoại.

Phiên bản đặc biệt gây ấn tượng với tông màu vàng - xanh (BKFE-A), mang lại cảm giác tươi mới, năng động và phù hợp với phong cách outdoor. Xe đi kèm bộ phụ kiện chính hãng gồm 9 chi tiết, giúp gia tăng cả tính tiện dụng lẫn diện mạo khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Gói trang bị bao gồm ốp đèn pha, ốp đèn xi-nhan trước và sau, tấm bảo vệ chắn bùn trước, giá chở đồ trước và sau, ốp cụm đồng hồ, móc treo đồ cùng bộ tem thiết kế riêng. Các chi tiết này sử dụng vật liệu chất lượng cao như nhựa ABS và nhôm CNC, bề mặt phủ sơn Power Coating nhằm tăng độ bền và phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế.

Fazzio Special Edition sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 125 cc, 4 thì, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, tỷ số nén 11.0:1. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, đánh lửa TCI và Smart Motor Generator giúp khởi động êm ái, hạn chế tiếng ồn. Hệ truyền động vô cấp V-Belt giúp xe vận hành đơn giản, phù hợp môi trường đô thị. Xe có thể sử dụng nhiên liệu E10 và E20, dung tích bình xăng 5,1 lít.

Thiết kế tổng thể của xe nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 96 kg, giúp dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển trong thành phố. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.820 x 685 x 1.125 mm, chiều cao yên 750 mm và chiều dài cơ sở 1.280 mm. Hệ thống treo trước dạng ống lồng (telescopic), phía sau dạng swing unit, đảm bảo khả năng hấp thụ dao động tốt trên nhiều điều kiện mặt đường. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường.

Bánh xe kích thước 12 inch đi kèm lốp không săm 110/70-12 cho cả trước và sau, góp phần tăng độ ổn định và giảm nguy cơ xì lốp. Hệ thống chiếu sáng LED toàn phần (đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan) mang lại diện mạo hiện đại, cùng với ắc quy 12V 5.0 Ah đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Fazzio Outdoor Fashion được bán tại Thái Lan với giá bán 59.000 baht - khoảng 47,6 triệu đồng và chỉ giới hạn 2000 chiếc được sản xuất.