Đọc vị những dấu hiệu cần phải thay lốp xe máy ngay

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Xe đi bị lảng bánh, dắt xe bị nặng tay hay khi phanh bị trượt thì có thể là những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần phải thay lốp cho xe máy.

Là bộ phận chịu toàn bộ sức nặng của xe cũng như người ngồi trên xe, lốp xe là bộ phận dễ bị hỏng hóc trong quá trình vận hành nhất. Nhưng đây lại là bộ phận ít có được sự chú ý của người sử dụng, chỉ khi nào bị cán vào đinh hoặc là hết hơi thì người đi xe máy mới thay vỏ mới cho xe.

Tuy nhiên, khi đi xe dưới trời trơn ướt, đặc biệt là với tốc độ cao nếu như lốp bị mòn sẽ gây nguy hiểm cho những người ngồi trên xe vì dễ bị trượt, đặc biệt là khi phanh gấp. Do vậy, việc kiểm tra tình trạng lốp thường xuyên là một trong những thao tác rất quan trọng đối với những người đi xe máy.

1. Những dấu hiệu cho thấy lốp xe kém an toàn

Có thể bạn không có thói quen kiểm tra lốp xe trước khi đi, nhưng các dấu hiệu trong lúc điều khiển thì có lẽ bạn không thể không chú ý tới. Và nếu như có những dấu hiệu dưới đây thì bạn cần phải kiểm tra lại lốp xe của mình vì có lẽ nó đã gặp vấn đề:

- Dắt xe bị nặng tay

Đương nhiên là dắt xe máy thì vẫn là nặng rồi, nhưng nếu một ngày bạn bỗng dưng thấy xe bị nặng quá khi dắt xe ra khỏi chỗ để xe trước khi đi thì phần lớn nguyên nhân là do lốp bị thiếu hơi, thậm chí là hết hơi. Và đương nhiên là nguyên nhân lốp bị hết hơi thì có khá nhiều, nhưng trước tiên vẫn là phải bơm bổ sung khí cho lốp.

- Đi xe cảm thấy bị lảng bánh, không chắc chắn

Nếu như bạn đi xe và cảm thấy như xe đi không thực sự chắc chắn, thậm chí rung lắc, đặc biệt là khi đi qua những gờ, ổ gà,...

- Xe bị trượt khi đi đường trời mưa

Khi lốp bị mòn, kết hợp với đường trời mưa xe dễ bị trượt bánh, khiến bạn cảm giác không chắc chắn khi di chuyển. Đặc biệt khi phanh, bạn sẽ cảm giác bánh hơi trượt trượt và sàng lắc bánh. Nguyên nhân là do lốp bị mòn, nên độ bám đường bị giảm, khiến lực kéo khó duy trì khi phanh.

Nhìn chung, tùy từng xe mà các biểu hiện sẽ khác nhau, tuy nhiên để đảm bảo, bạn nên định kỳ kiểm tra lốp để phát hiện những dấu hiệu cần phải thay lốp mới cho xe máy.

2. Khi nào cần phải thay lốp xe máy mới?

Bên cạnh các dấu hiệu cho thấy xe máy kém an toàn thì thông qua các biểu hiện ở mặt bề ngoài, cũng có thể giúp bạn nhận biết được đã tới thời kỳ cần thay mới lốp xe máy.

- Hoa văn trên lốp không còn

Các hoa văn trên bề mặt lốp xe (nằm xung quanh rãnh lốp) có nhiệm vụ tăng khả năng bám đường, theo thời gian khi lốp bị mòn, các hoa văn này cũng sẽ bị "mài" đi mất. Do vậy nếu như bạn thấy rằng các hoa văn trên lốp xe của bạn không còn thì đồng nghĩa với việc lốp đã bị mòn.

- Rãnh lốp sâu dưới 1.6mm

Rãnh lốp đóng vai trò quan trọng nhất trong khả năng bám đường của lốp, do đó độ sâu của nó không bao giờ dưới 1.6mm, do vậy, nếu như lốp xe của bạn có rãnh quá nông thì có chắc chắn là nó đã quá mòn.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần cho thước kẻ vào rãnh và đo, hoặc là dùng sợi dây đo đánh dấu rồi kiểm tra lại bằng thước.

- Lốp bị nứt, phồng...

Ngay cả khi lốp vẫn còn nguyên vẹn hoa văn và rãnh lốp vẫn còn sâu thì việc nó bị phồng, nứt vẫn có thể xảy ra, và phần lớn là do chất lượng lốp kém, hoặc là do phải sử dụng ở những điều kiện quá khắc nghiệt. Đây cũng là những lý do mà bạn cần phải thay lốp mới cho xe.

Khi thay lốp mới, bạn cũng nên tham khảo các tư vấn từ các chuyên gia, thợ sửa chữa nếu như điều kiện vận hành của bạn có những đặc thù riêng như là đi đường núi nhiều, hoặc là đường có nhiều bùn lầy...

