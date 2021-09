Có nên mua Honda SH 350i đội giá đến 50 triệu đồng?

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 15:00 PM (GMT+7)

(PLO)- Nhiều đại lý đã chào bán mẫu SH 350i 2021 với giá từ 176 đến 207,5 triệu đồng tùy vào phiên bản và màu xe SH 350i 2021.

Cơn sốt về mẫu Honda SH 350i lắp ráp tại Việt Nam với mức giá niêm yết chỉ từ 145 triệu đồng vẫn khiến cho nhiều người dùng quan tâm. Tuy nhiên, dù chưa về đại lý nhưng nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này.

Honda SH 350i đang bán ra với mức giá lên đến hơn 200 triệu đồng.

Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ chính thức về đại lý và được bán ra thị trường vào ngày 22-9 tới đây với hai phiên bản Thể thao và Cao cấp. Theo Honda Việt Nam thì hai phiên bản này có giá niêm yết lần lượt ở mức 145,99 triệu đồng và 147,99 triệu đồng.

Do đó, nhiều đại lý đã chào bán mẫu SH 350i 2021 với giá từ 176 đến 207,5 triệu đồng tùy vào phiên bản và màu xe SH 350i 2021. Mức chênh lệch từ 30 – 50 triệu đồng so với giá niêm yết do Honda Việt Nam công bố trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc có giá bán chênh lệch cao như vậy không còn xa lạ đối với các mẫu xe của Honda. Tuy nhiên, để bỏ ra số tiền với 200 triệu đồng thì nhiều người vẫn cảm thấy “xót xa” cho một mẫu xe máy.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng mức giá bán tại đại lý không phù hợp vì SH 305i lắp ráp tại Việt Nam không hấp dẫn bằng mẫu xe nhập.

Chị Đặng Kim cho hay: “Giá xe Vision cũng đội đâu gần 8 triệu đồng một chiếc, thì SH 350i chênh đến 50 là chuyện bình thường, nhưng dịch như thế này sẽ không có nhiều người mua”.

Honda SH luôn là dòng xe có giá bán chênh lệch cao giữa giá niêm yết và giá bán tại đại lý.

Một người dùng khác ví von, muốn có SH 350i giao ngay phải trả tiền thêm 1 xe Lead và tặng lại cửa hàng xe Lead đó, nhưng ngày bình thường chênh giá thì còn suy nghĩ nhưng thời điểm này dịch đang chưa ổn định thì không cần phải suy nghĩ tới chuyện mua một chiếc xe máy với giá 200 triệu đồng, thay vào đó nhiều người sẽ quyết định không mua.

Anh Hoàng Dũng, một người dùng khác cũng cho rằng: Dịch này bán giá đề xuất còn không biết bán được số lượng bao nhiêu, đại lý còn nâng giá như vậy nữa. Bên cạnh đó, đi SH 350i còn phải có bằng A2 thì càng kén người mua.

Hiện nay, giá bán của các mẫu xe Honda SH đang là mẫu xe có giá chênh lệch cao nhất giữa giá bán tại đại lý và giá niêm yết. Đơn cử như giá bán tại Head cho dòng xe Honda SH 150i đang được bán ra với mức giá 125,6 triệu đồng đối với bản ABS (giá niêm yết là 96 triệu đồng) và 112 triệu đồng đối với bản CBS (giá niêm yết là 88 triệu đồng), mức giá này đã bao gồm VAT. Như vậy, nếu trừ đi VAT, giá Honda SH 150i cũng có giá giao động từ 103-117 triệu đồng.

Tương tự như vậy, mẫu Honda SH 125i phanh ABS đang có giá 98,7 triệu đồng và bản CBS có giá 92,6 triệu đồng, mức giá đã bao gồm VAT. Cũng như Honda SH 150i, Honda SH 125i chưa bao gồm VAT có giá lần lượt là 90 triệu đồng và 84,2 triệu đồng, còn mức giá niêm yết lần lượt chỉ 79 triệu đồng và 71 triệu đồng.

Nguồn: https://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/co-nen-mua-honda-sh-350i-doi-gia-den-50-trieu-dong-1016351.html