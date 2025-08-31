Cào cào Honda CRF250 Rally 2025 khoác màu mới cực chất, giá không đổi

Honda CRF250 Rally 2025 được cập nhật màu sắc ghế lái và đồ họa với tông màu sơn Extreme Red trong khi thiết kế cũng như các trang bị trên xe là không đổi. Đặc biệt, giá Honda CRF250 Rally 2025 vẫn giữ mức 28.600 ringgit - khoảng 178 triệu đồng, không đổi so với bản 2024.

Về sức mạnh, CRF250 Rally không có sự thay đổi so với phiên bản trước. Xe sử dụng động cơ DOHC, làm mát bằng chất lỏng, với một xi-lanh có dung tích 249 cc. CRF250 Rally sản sinh công suất 24 mã lực tại 9,000 vòng/phút và mô-men xoắn 23 Nm tại 6,500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp trang bị ly hợp trợ lực và ly hợp trượt.

Hệ thống ly hợp được thiết kế giảm 20% lực kéo, trong khi tỷ số truyền của hộp số được tối ưu hóa để tăng tốc hiệu quả ở các số từ 1 đến 5, trong khi số 6 được điều chỉnh dài hơn để giảm vòng tua động cơ. Khối lượng tổng thể của CRF250 Rally là 152 kg, với bình xăng dung tích 12 lít, phù hợp cho các chuyến đi địa hình dài và thử thách.

Xe trang bị bánh xe trước kích thước 21 inch và bánh sau 18 inch, đi kèm lốp gai 80/100 và 120/80, được lắp trên mâm bánh xe nan hoa Takasago Excel. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ngược Showa đường kính 43 mm, trong khi phía sau là giảm xóc monoshock Showa.

Các tính năng tiêu chuẩn của CRF250 Rally bao gồm hệ thống phanh ABS hai kênh, có thể chuyển sang chế độ off-road cho bánh sau. Phanh trước sử dụng đĩa đường kính 296 mm với kẹp phanh 2 piston, và phanh sau sử dụng đĩa 220 mm với kẹp phanh 1 piston. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn LED, cùng bảng điều khiển LCD hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết cho người lái.