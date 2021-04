Bộ Công an chỉ đạo mở cao điểm xử lý chủ xe không có bảo hiểm bắt buộc

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới. Ảnh minh họa

Ngày 22/3/2021, Bộ Công an có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng các các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc công an các địa phương tổ chức quán triệt nghị định 03/2021 đến các cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nắm vững và thực hiện quy định mới.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm về bảo hiểm bắt buộc TNDS của xe cơ giới.

Theo Bộ Công an, một số điểm mới của nghị định 03/2021 là giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (điều 6, điều 18) được cấp cho người mua bảo hiểm, khi phương tiện tham gia giao thông phải mang theo giấy chứng nhận này (bằng bản giấy hoặc bản điện tử), và phải xuất trình khi có yêu cầu của CSGT.

Về thời hạn bảo hiểm, quy định mới nâng thời hạn bảo hiểm xe mô tô, xe máy và xe máy điện tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Với xe ô tô thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu 1 năm, tối đa bằng với thời hạn đăng kiểm.

Như vậy, với xe ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, khi mua mới có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 30 tháng thì thời hạn cấp chứng nhận bảo hiểm TNDS có thể được tối đa là 30 tháng.

Bộ Công an cũng hướng dẫn lực lượng CSGT về điểm loại trừ bảo hiểm theo quy định mới của Nghị định 03/2021 (khoản 5 điều 13). Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường trong trường hợp thiệt hại về tài sản do lái xe điều khiển có nồng độ cồn, có ma túy hoặc chất kích thích bị cấm.

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm, Bộ Công an lưu ý các đơn vị cấp dưới về quy định cung cấp bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, bao gồm thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT hoặc thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ TNGT.

Sau 1 tháng Nghị định 03/2021 của Chính phủ và Thông tư 04/2021 của Bộ Tài chính về bảo hiểm TNDS có hiệu lực, một mặt các doanh nghiệp bảo hiểm đang chạy đua nâng cấp công nghệ để đáp ứng quy định mới, mặt khác lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra để người dân, đặc biệt là hàng chục triệu người đi xe máy nâng cao ý thức về trách nhiệm dân sự của người cầm lái khi tham gia giao thông.

