BMW G310RR 2022 trình làng với giá 83,5 triệu đồng: Ninja 300 bắt đầu "run sợ"

BMW Motorrad tại Ấn Độ mới đây đã chính thức trình màng mẫu sportbike G310RR 2022, nằm trong phân khúc dưới 500cc nên nó sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ như KTM RC 390, Kawasaki Ninja 300.

Do lấy ngôn ngữ của TVS Apache RR310 nên BMW G310RR 2022 có bề ngoài trông rất quen mắt với chiều cao yên 810mm và khối lượng 174kg. Xe sở hữu cụm đèn pha LED bóng đôi với cụm đèn xi nhan đặt trên quây trước. Đồng hồ sử dụng là loại TFT 5 inch thiết kế đặt dọc, hiển thị đầy đủ các thông số xe và 4 chế độ lái mà người dùng có thể lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện vận hành.

Phía dưới đó là bình xăng dung tích 11 lít, ghế lái cao 810mm tạo tư thế điều khiển thể thao. Ống pô thiết kế đặt cao cùng với đuôi xe vuốt gọn tạo một tổng thể thể thao ấn tượng. BMW G310RR 2022 sử dụng bộ vành đúc 17 inch với lốp chuyên dụng kích thước 110/70 và 150/60 lần lượt cho phía trước và sau. Xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc Up Side Down được sơn vàng nổi bật ở phía trước. BMW G310RR 2022 được đảm bảo an toàn bởi hệ thống phanh đĩa trước sau với kẹp phanh Bybre, có hỗ trợ ABS kênh đôi an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, BMW G310RR 2022 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 313cc, loại DOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 33 mã lực tại 9700 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 27,3Nm tại 7700 vòng/phút. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp, kèm đó là bước ga điện, hệ thống Assist & Slipper Cluth, cùng với đó là 4 chế độ lái khác nhau cho người điều khiển tùy chỉnh.

Giá bán của BMW G310RR 2022 tại Ấn Độ là 285.000 rupee - khoảng 83,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Sự xuất hiện của BMW G310RR 2022 khiến phân khúc 300cc của BMW hiện đã hoàn thiện với các tùy chọn naked-bike, adventure và sportbike.

