Bảng giá Honda SH125i cuối tháng 9/2021, giảm còn 80 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 15:00 PM (GMT+7)

Vua tay ga Honda SH125i mới cập nhật phiên bản mới và có giá bán ra thực tế tại thị trường hiện nay giảm mạnh so với trước đây.

Thị trường xe máy ở miền Bắc đang trở nên sôi động trở lại khi mà Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều đại lý xe máy được mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên ngay cả với các dòng sản phẩm xe máy SH125 của Honda cũng vẫn chịu ảnh hưởng mạnh bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.

Khảo sát tại một số đại lý HEAD Honda ở Hà Nội cho thấy, giá dòng xe được mệnh danh là vua tay ga Honda SH125 đang có mức bán ra khá hấp dẫn. Trong đó, SH125i bản Tiêu chuẩn với phanh liên hợp CBS có mức giá thực tế là 80 triệu đồng, chênh gần 9 triệu đồng so với giá đề xuất.

Còn SH125i bản cao cấp có trang bị chống bó cứng phanh ABS có giá mức giá thực tế hiện nay là 87 triệu đồng, tức là chênh gần 8 triệu đồng so với giá đề xuất. Mặc dù các mức chênh này vẫn là cao so với mức giá niêm yết nhưng đã sụt giảm khá nhiều so với giá thực tế của SH125i được bán trước đây.

Thậm chí để thu hút khách hàng và làm tươi mới thêm dòng sản phẩm xe ga ăn khách này, Honda mới đây còn tung ra phiên bản màu mới cho dòng xe SH125i. Ngoài có ngoại hình bắt mắt, thể thao, SH125i hiện nay còn sở hữu nhiều trang bị và tiện ích hiện đại như Smart Key, động cơ eSP+ 4 van thông minh thế hệ mới.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda SH125i mới nhất trong cuối tháng 9/2021 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH 125i ABS Đen 79,79 87 SH 125i ABS Trắng 79,79 87 SH 125i ABS Đỏ 79,79 87 SH 125i CBS Đen 71,79 80 SH 125i CBS Trắng 71,79 80 SH 125i CBS Đỏ 71,79 80

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

