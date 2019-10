Ảnh thực tế mô tô tăng áp Kawasaki Z H2 và ZX-25R: Đẹp tới từng chi tiết

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Cùng ngắm nhìn hình ảnh thực tế của Kawasaki Z H2 và ZX-25R tại Toyota Motor Show 2019 sau thời gian chờ đợi "mòn mỏi".

Sau một loạt các lời "trêu ghẹo"đến từ chính nhà sản xuất, mẫu siêu tăng áp mới nhất trong dòng siêu xe của Kawasaki, Kawasaki Z H2 đã được ra mắt công chúng tại Tokyo Motor Show 2019. Mẫu nakedbike mới nhất của gia đình Kawasaki Z-Series thừa hưởng đường nét thiết kế và sức mạnh khủng từ Ninja H2.

Các đường nét thể thao in đậm trên thiết kế của mẫu Z H2. Xe được trang bị ghi đông cao và dài, bình xăng khá to và nhô cao. Ống xả to và hầm hố tương tự các mẫu adventure nhưng dạng ống đơn.

Kawasaki Z H2

Trong khi đó, Kawasaki Ninja ZX-25R là mẫu sport bike thương mại mạnh nhất trong phân khúc khi có khả năng đạt vòng tua 17.000 vòng/phút.

Kawasaki Ninja ZX-25R

Mẫu xe này cũng tự hào có một loạt công nghệ mà chúng ta thường chỉ thấy trên những chiếc mô tô thể thao lớn hơn của Kawasaki, chẳng hạn như chế độ năng lượng, bộ sang số nhanh KQS và kiểm soát độ bám đường KTRC.

Cùng ngắm ảnh thực tế của hai mẫu xe này tại Toyota Motor Show 2019: