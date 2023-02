10 xe máy đắt nhất thế giới, có chiếc giờ là “độc nhất”, giá hàng triệu USD

1. Flying Merkel Board Track Racer đời 1911

Đây là mẫu xe máy do Joe Merkel - Nhà sáng lập nên thương hiệu sản xuất xe máy của Mỹ Merkel Motors vào đầu những năm 1900 của thế kỷ trước. Chiếc Flying Merkel Board Track Racer được Joe sản xuất vào năm 1911, sau hơn 9 năm kể từ khi ông bắt tay vào sản xuất chiếc xe máy đầu tiên.

Mặc dù đến năm 1915, thương hiệu Merkel chính thức biến mất cùng với việc sản xuất xe máy. Thế nhưng Flying Merkel là mẫu xe đã tạo cảm hứng cho nhiều mẫu xe máy khác được sản xuất về sau này, thậm chí là cả những chiếc xe máy hiện đại ngày nay.

Chiếc Flying Merkel trong danh sách này thuộc về sở hữu của gia đình Suttle. Nó rất hay được mang ra sử dụng trước thế chiến thứ nhất, về sau bị đem đi cất bỏ trong kho suốt 70 năm, thế nhưng động cơ vẫn hoạt động một cách hoàn hảo. Nó đã được bán đấu giá vào năm 2015 bởi công ty Mecum Auctions tại Las Vegas và thu về được tới 423.500 đô la.

2. Vincent White Shadow đời 1951

Một người đàn ông tên là Philip Vincent đã mua lại công ty mô tô đang trên đà suy yếu là HRD vào năm 1928. Những mẫu xe đầu tiên sau khi được Vincent mua về được gọi là Vincent-HRD. Tuy nhiên sau chiến tranh thế giới thứ hai, HRD đã bị loại bỏ để tránh nhầm lẫn với 'HD' viết tắt của hãng xe Harley Davidson.

Năm 1948, Vincent giới thiệu mẫu xe Black Shadow, và vào thời điểm đó, đây là chiếc mô tô được sản xuất có tốc độ nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa lên tới 125 dặm/giờ. Để phân biệt với mẫu xe Rapide cũng do Vincent sản xuất, vỏ và nắp động cơ của Black Shadow được tráng men màu đen bóng.

Tuy nhiên, đã có 15 chiếc Black Shadow được chế tạo với vỏ động cơ bằng nhôm bóng, không sơn. Trong số này, chỉ có một chiếc có khung và bình xăng được sơn màu Đỏ của Trung Quốc, màu thường chỉ thấy trên các mẫu Rapide. Điều đó khiến cho chiếc Black Shadow này cực kỳ hiếm có và nổi bật, được mọi người gọi tên là Vincent White Shadow để phân biệt với các mẫu Black Shadow trước. Chiếc xe này đã được bán đấu giá tại Bonhams với mức giá không tưởng là 434.000 đô la.

3. Brough Superior SS100 Alpine Grand Sports đời 1926

Đây là mẫu xe mô tô được mệnh danh là “Roll-Royce của mô tô” vì chất lượng đáng kinh ngạc mà nó mang lại khi sử dụng. Brough Superior SS100 Alpine Grand Sports là mẫu xe do George Brough sản xuất, có thể chạy với tốc độ trên 100 dặm/giờ. Để phân biệt với các mẫu xe do người cha của George đã từng làm, ông đã thêm vào “Brough Superior” trong tất cả các mẫu xe do bản thân sản xuất sau này.

Brough Superior SS100 Alpine Grand Sports đời 1926 là mẫu xe nguyên bản nhất do George Brough từng sản xuất, chưa từng được sửa chữa hay thay thế phụ tùng, có số khung và số động cơ đàng hoàng. Hiện tại nó đã được bán đấu giá với mức giá 453.000 đô la.

4. BMW Type 255 Kompressor đời 1939

Sau Thế chiến thứ nhất, hãng BMW bị cấm tiếp tục sản xuất động cơ máy bay theo các điều khoản của Hiệp định đình chiến. Để cứu vớt công ty và lực lượng lao động của mình, những người điều hành công ty đã chuyển sang sản xuất động cơ xe máy, thiết bị nông nghiệp, đồ gia dụng và phanh đường sắt. Công ty BMW đã sản xuất chiếc xe máy hoàn chỉnh đầu tiên, đó là chiếc R32 vào năm 1923.

Chiếc BMW Type 255 Kompressor đời 1939 được đề cập đến ở đây mặc dù không còn giữ được thiết kế nguyên bản khi mới xuất xưởng, do cựu tay đua BMW Walter Zeller đã đặt một động cơ RS255 nguyên bản đời 1939 vào khung kiểu pít-tông Rennsport đời 1951. Tuy nhiên khi mang ra đấu giá, mẫu xe này vẫn thu về được tới 480.000 đô la.

5. Brough Superior SS100 đời 1930

Thêm một mẫu xe máy nổi tiếng khác của George Brough sản xuất. Chiếc Brough Superior SS100 đời 1930 là mẫu xe đã được sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc Thử nghiệm sáu ngày quốc tế (ISDT) diễn ra vào năm 1930 được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Chiếc xe này đã được bán đấu giá vào năm 2019 với mức giá đáng kinh ngạc là 542.500 đô la, mặc dù các bộ phận trên xe bị tháo dỡ hoàn toàn. Tuy nhiên người chủ sở hữu mới của chiếc xe sau khi đấu giá đã lắp ráp lại nó với tình trạng hoàn toàn mới.

6. Crocker Big Tank đời 1939

Đây là chiếc xe mô tô rất được kính trọng trong giới mô tô của Mỹ. Al Crocker bắt đầu chế tạo xe máy vào năm 1932 với những mẫu xe máy đắt tiền, độc đáo và không bao giờ giống nhau. Khoảng 100 chiếc Crocker đã được sản xuất, trong đó 70 chiếc được cho là vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Sau này khi chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra khiến cho tình trạng nguyên liệu thiết yếu để chế tạo xe máy bị thiếu hụt, cho nên Al Crocker chuyển sang sản xuất phụ tùng máy bay cho Douglas Aircraft. Điều này sinh lợi hơn nhiều so với việc chế tạo xe máy, và bộ phận sản xuất xe máy của công ty đã bị phá sản vào năm 1942. Chiếc xe Crocker Big Tank đời 1939 còn sót lại này đã được đem ra bán đấu giá với mức giá 704.000 đô la.

7. Crocker Small Tank đời 1936

Có thể không “hoành tráng” như mẫu xe Crocker Big Tank, thế nhưng mẫu xe Crocker Small Tank lại vô cùng hiếm có, chỉ có khoảng vài chiếc còn sót lại trên thế giới khiến cho nó có mức đấu giá thậm chí còn cao hơn nhiều so với chiếc Big Tank.

Với tốc độ tối đa 110 dặm/giờ, Crocker Small Tank đã đánh bại Brough Superior SS100 để trở thành chiếc mô tô sản xuất có tốc độ nhanh nhất trước Thế chiến 2. Hiện nó đã được bán đấu giá với mức giá kỷ lục là 825.000 đô la.

8. Cyclone Board Track Racer đời 1915

Hào nhoáng và phong cách, đó là những mỹ từ để miêu tả về chiếc Cyclone Board Track Racer đời 1915. Mẫu xe này được sản xuất bởi Công ty Sản xuất Joerns, có trụ sở tại Minnesota, Mỹ từ năm 1912 đến 1917. Với động cơ V-twin 999cc tạo ra khoảng 45 mã lực, Cyclone Board Track Racer có thể đạt tốc độ 100 dặm/giờ, một tốc độ rất cao vào thời điểm đó.

Bởi sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các hãng sản xuất mô tô thời bấy giờ, những chiếc xe Cyclone không được chú ý và phải chịu mức giá bán chỉ vẻn vẹn 350 đô la. Do đó mà mẫu xe này đã bị ngừng sản xuất vào năm 1917 và thiết kế động cơ bị mua lại bởi Ignaz Schwinn của hãng Excelsior Motor Co.

Tuy nhiên phiên bản vô cùng hiếm có của Cyclone được sơn màu Canary Yellow vô cùng đặc biệt, từng thuộc sở hữu của tay đua huyền thoại Steve McQueen, đã được mang ra bán đấu giá vào năm 2015 với mức giá kỷ lục là 852.500 đô la.

9. Vincent Black Lightning đời 1951

Black Lightning là phiên bản xe đua được chế tạo dựa trên thiết kế của Black Shadow do Vincent sản xuất, được cấu tạo bởi thành phần hợp kim magie, lốp xe đua gắn trên vành hợp kim, bộ điều khiển chân đặt ở phía sau, ghế ngồi đơn và tấm chắn bùn bằng nhôm. Điều này giúp làm giảm trọng lượng của Black Lightning xuống chỉ còn 380 pound, giúp gia tăng tốc độ vô cùng mạnh mẽ, lên tới 150 dặm/giờ.

Chỉ có 31 chiếc Black Lightning được chế tạo trong giai đoạn 1951. Mẫu xe được bán đấu giá này là 1 trong 19 chiếc còn tồn tại trên thế giới, thuộc sở hữu của tay đua Jack Ehret, với mức giá kỷ lục lên tới 929.000 đô la vào năm 2018. Đây là chiếc xe mô tô đắt nhất từng được đấu giá từ trước đến nay, cho đến khi ngôi vị bị soán bởi một mẫu xe đến từ Harley Davidson.

10. Harley Davidson ‘Strap Tank’ đời 1908

Chiếc xe máy đắt nhất từng được đấu giá trong danh sách này thuộc về chiếc Harley Davidson Strap Tank đời 1908. Đây là mẫu xe vô cùng hiếm, được chế tạo vào năm 1908 cùng với 37 chiếc khác và là chiếc duy nhất còn tồn tại, vẫn giữ được nét nguyên bản, được các nhà sưu tầm đánh giá rất cao.

Harley Davidson vừa được Mecum Auctions mang ra đấu giá vào ngày 28 tháng 1 năm 2023 vừa qua, với mức giá kỷ lục lên tới 935.000 đô la. Điều đó biến mẫu xe này trở thành mẫu xe Harley Davidson đắt nhất từ trước đến nay, được đông đảo fan hâm mộ dòng xe HD vô cùng yêu thích và tự hào.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/10-xe-may-dat-nhat-the-gioi-co-chiec-gio-la-doc-nhat-gia-hang-trieu-usd-1443566.ngn