Tuchel báo tin sốc về Saka, ĐT Anh vừa đá World Cup vừa nơm nớp lo

Tin không vui về Saka

Sau khi hội quân cùng tuyển Anh, Saka được HLV Tuchel cho nghỉ ngơi thêm. Declan Rice, Eberechi Eze và Noni Madueke cũng được hưởng quyền lợi tương tự bởi họ mất thời gian thi đấu ở chung kết Cúp C1.

Dẫu vậy, tình hình sức khỏe của Saka hiện tại bị xác nhận không ổn. Chiến lược gia người Đức cho biết: "Rice đã đạt 100% thể lực, còn Saka vẫn đang hồi phục. Cuối mùa giải vừa qua, cậu ấy vẫn phải thi đấu trong tình trạng đau nhức. Dĩ nhiên, cậu ấy vẫn được kiểm soát tốt tình trạng cơ thể và duy trì phong độ ở đẳng cấp cao nhưng chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Chúng tôi đang rất cẩn trọng với Saka trong các buổi tập. Cậu ấy vẫn còn thiếu một số yếu tố, đặc biệt là khả năng tập luyện liên tục. Arsenal đã chăm sóc cậu ấy rất tốt và nhận thức rõ vấn đề này, vì vậy chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Hiện tại, Saka chưa thể tập luyện đầy đủ cả tuần để sau đó ra sân thi đấu. Cậu ấy vẫn cần được chăm sóc đặc biệt".

Saka không có sức khỏe tốt nhất

Hồi tháng 3, Saka từng không thể thi đấu trận tuyển Anh gặp Nhật Bản. Sau đó, anh trở lại CLB và tỏa sáng liên tiếp. Tuchel cho biết rằng việc Arsenal để Saka thi đấu với tình trạng còn đau khiến anh không thể chơi với cường độ cao ở World Cup 2026:

"Arsenal đưa cậu ấy trở lại và cầu thủ này lập tức tạo ra khác biệt. Sau đó, Saka và Arsenal cùng quyết định để cậu ấy thi đấu dù vẫn còn đau và khó chịu, ngay cả khi không thể tập luyện trọn vẹn trong tuần trước mỗi trận đấu. Tôi nghĩ khả năng Saka đá chính và chơi trọn vẹn mọi trận đấu World Cup là rất thấp".

Đội tuyển Anh sẽ gặp Costa Rica vào 3h, 11/6 (giờ Việt Nam). Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi "Tam sư" bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Tuchel tuyên bố thẳng thắn về Bellingham

Tuchel vẫn còn một số quyết định quan trọng về đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là cuộc cạnh tranh cho vai trò số 10 giữa Rogers và Jude Bellingham. Tuy nhiên, ông muốn dư luận ngừng quá tập trung vào ngôi sao của Real Madrid:

"Chúng tôi đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy đội tuyển Anh vẫn có thể thắng mà không cần Bellingham. Cậu ấy đang ở đây và có phong độ tuyệt vời, nhưng chúng ta cần ngừng nói quá nhiều về các cá nhân. Bellingham sẽ không thể một mình mang về chức vô địch World Cup. Điều đó là không thể. Chúng tôi sẽ chiến thắng với tư cách một tập thể.

Tuchel không quá đề cao Bellingham

Tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận đó. Những người trong giới truyền thông có thể làm điều đó. Chúng tôi có Harry Kane, Rice, Bellingham, Rogers và Saka. Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ đẳng cấp và sẽ có người phải ngồi dự bị.

Đây là giải đấu dài hơi. Những người được chọn đá chính trước Costa Rica hay Croatia chưa chắc sẽ là những người đá chính trong mọi trận đấu.

Họ cần hiểu rằng không phải ai cũng sẽ được ra sân ngay từ đầu ở mọi thời điểm. Họ vẫn có thể đóng vai trò quyết định khi vào sân từ ghế dự bị. Họ có thể không hài lòng, thậm chí tức giận với quyết định của tôi, nhưng họ phải chấp nhận và tiếp tục hỗ trợ đồng đội".