Cách gia đình quản lý sự nghiệp của Mbappe

Kylian Mbappe là cầu thủ đang nắm kỷ lục về số lần ghi bàn cho đội tuyển Pháp với 20 bàn, vượt xa thành tích 13 bàn của huyền thoại Just Fontaine lập ở giải năm 1958.

Trong cuộc sống ngoài sân cỏ, Mbappe cũng khác biệt với hầu hết các cầu thủ chuyên nghiệp. Anh không có người đại diện chính thức (do FIFA cấp phép). Chỉ những người thân thiết nhất trong gia đình mới được hưởng phần trăm từ các hợp đồng anh ký với CLB hoặc đối tác thương mại.

Gia đình anh đã giữ khoảng cách với người ngoài ngay từ những ngày đầu con trai theo nghiệp sân cỏ. Khi Kylian Mbappe 8 tuổi, hàng chục người đại diện đã tìm đến đề nghị quản lý sự nghiệp của cậu bé. Tất cả đều bị từ chối.

Các cố vấn tài chính muốn đứng ra môi giới hợp đồng tài trợ cũng nhận kết quả tương tự. Trong gia đình Mbappe, vai trò được phân chia rõ ràng: cha anh - ông Wilfrid - phụ trách sự nghiệp bóng đá, mẹ anh - bà Fayza Lamari - đảm nhiệm các hoạt động ngoài sân cỏ. Mbappe là người có tiếng nói quyết định cuối cùng trong mọi lựa chọn.

Kylian Mbappe (10) mừng bàn mở tỷ số cho Pháp trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco trên sân Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, gần Boston, Mỹ, ngày 9/7. Ảnh: AP

Dù vậy, gia đình vẫn nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ông Luis Campos, cố vấn thể thao của các câu lạc bộ thuộc Qatar Sports Investments, là người được gia đình tin cậy từ giai đoạn Mbappe thi đấu tại Monaco. Cựu phóng viên tờ L'Equipe (Pháp) Bilel Ghazi hỗ trợ công tác truyền thông. Tuy nhiên, cả hai không thuộc nhóm điều hành cốt lõi.

Bước ngoặt đến khi Mbappe chuẩn bị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Monaco. Nhận thấy không thể chỉ dựa vào người thân để bảo vệ quyền lợi pháp lý, gia đình tìm kiếm một luật sư và chọn bà Delphine Verheyden.

Năm 2022, bà Verheyden cho biết thời điểm được bà Fayza liên hệ, bà không biết Mbappe là ai và cũng không theo dõi bóng đá. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của mẹ Mbappe khiến bà đồng ý hợp tác. Dù tham gia đàm phán các hợp đồng trị giá hàng chục triệu euro, bà Verheyden không nhận hoa hồng theo phần trăm mà chỉ tính phí theo giờ như các khách hàng khác.

Theo thời gian, ông Wilfrid dần lùi về phía sau trong sự nghiệp của con trai. Khi Mbappe trưởng thành, anh không còn phụ thuộc vào các tư vấn chuyên môn từ cha - một cựu cầu thủ và huấn luyện viên có sự nghiệp khiêm tốn. Hiện tại, ông Wilfrid không giữ vai trò chính thức trong các công ty do Mbappe và bà Fayza thành lập để quản lý hình ảnh.

Trái ngược với người cha, ảnh hưởng của mẹ Mbappe ngày càng lớn. Sau khi chia tay ông Wilfrid vào mùa xuân năm 2020, bà Fayza chuyển đến một căn hộ mới và thường xuyên chủ động tổ chức các buổi gặp gỡ với giới truyền thông để định hướng hình ảnh cho con trai.