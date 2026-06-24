Tình huống HOT Anh - Ghana: Harry Kane bỏ lỡ thời cơ, "Tam sư" tiếc nuối
Harry Kane trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở những phút cuối, khiến tuyển Anh chỉ có trận hòa 0-0 trước Ghana tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Kết quả này giúp cả hai tiến gần vòng 1/8, nhưng tấm vé đi tiếp vẫn chưa được đảm bảo.
Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 86 của cuộc so tài Anh - Ghana. Sau khi thủ môn Asare xuất sắc đẩy cú dứt điểm của Bukayo Saka, Nico O'Reilly bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.
Bóng bật ra đúng vị trí của Harry Kane, nhưng trong tư thế vô cùng thuận lợi và gần như đối mặt khung thành, đội trưởng tuyển Anh lại sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội vàng để mang về chiến thắng cho "Tam sư". Pha hỏng ăn đáng tiếc của chân sút số một nước Anh khiến toàn đội chỉ có thể chấp nhận chia điểm.
Harry Kane phung phí cơ hội bằng vàng
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Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 04:50 AM (GMT+7)