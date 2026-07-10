Bàn thắng vào lưới Ai Cập không chỉ giúp Enzo Fernandez thay đổi cách người hâm mộ nhìn nhận về mình, mà còn tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh của anh ở đội tuyển Argentina và tại Chelsea.

Trong màu áo CLB, Enzo trải qua một mùa giải đầy biến động. Những phát ngôn thiếu khéo léo về tương lai, việc công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Real Madrid hay những bình luận sau thất bại ở Champions League khiến tiền vệ người Argentina bị ban lãnh đạo Chelsea kỷ luật nội bộ. Anh thậm chí bị loại khỏi danh sách thi đấu ở hai trận quan trọng vì bị cho là đã vượt qua "ranh giới" mà đội bóng muốn xây dựng về văn hóa và tính chuyên nghiệp.

Đó là hình ảnh của một cầu thủ tài năng nhưng chưa thực sự kiểm soát được bản thân, đôi khi để cảm xúc lấn át lý trí. Thế nhưng, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo sọc trắng - xanh của Argentina, Enzo dường như trở thành một con người khác.

Không còn những phát biểu gây tranh cãi. Hoàn toàn gác câu chuyện chuyển nhượng và tương lai bản thân sang một bên. Cũng không ai còn nhắc đến mức phí chuyển nhượng khổng lồ 106 triệu bảng. Với màu áo Argentina, Enzo Fernandez chỉ tập trung vào bóng đá, cống hiến trọn vẹn cho “Albiceleste” mà không đòi hỏi sự đáp lại.

Sau trận thắng Ai Cập, Enzo Fernandez không nói về bản thân. Điều đầu tiên tiền vệ 25 tuổi nhắc đến là tập thể. Anh gọi các đồng đội là "một nhóm cầu thủ không bao giờ đầu hàng", khẳng định Argentina luôn biết cách đứng dậy sau nghịch cảnh và nhấn mạnh rằng đội tuyển "vẫn còn sống". Cách trả lời ấy phản ánh rất rõ tinh thần mà HLV Lionel Scaloni đã xây dựng suốt nhiều năm qua: không có chỗ cho cái tôi lớn hơn màu cờ sắc áo.

Có lẽ chính môi trường ấy đã giúp Enzo phát huy phiên bản tốt nhất của mình. Bởi kể từ World Cup 2022, anh luôn biết cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng nhất: từ siêu phẩm vào lưới Mexico giúp Argentina thoát khỏi khủng hoảng tại Qatar, đến cú đánh đầu định đoạt trận đấu với Ai Cập. Thực ra, Enzo Fernandez chưa bao giờ là mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Thế nhưng, mỗi lần anh lập công, đó đều là những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện cả giải đấu.