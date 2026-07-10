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Sau cú đánh đầu ở phút bù giờ giúp Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 tại vòng 1/8 World Cup 2026, Enzo Fernandez trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chỉ vài tháng trước, tiền vệ của Chelsea còn bị chỉ trích dữ dội vì cuộc sống riêng tư, những phát ngôn gây tranh cãi và tương lai bất định ở cấp CLB. Nhưng bóng đá luôn có cách riêng để viết lại số phận của một con người.
Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số cuối cùng, người ta sẽ nhớ đến màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào diễn biến trận đấu, chiến thắng 3-2 trước Ai Cập giống như cuộc đào thoát khỏi bờ vực hơn là một màn trình diễn của nhà đương kim vô địch.
Khi đồng hồ bước sang phút 75, Argentina vẫn bị dẫn hai bàn, Messi đá hỏng phạt đền, hàng công bế tắc còn thủ môn Mostafa Shobeir liên tục tạo ra những pha cứu thua xuất thần cho Ai Cập. Trong bối cảnh ấy, rất ít người còn tin “Albiceleste” có thể viết tiếp hành trình bảo vệ cúp vàng.
Thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tất cả đã thay đổi. Cristian Romero nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 79, Lionel Messi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ 4 phút sau đó. Và hơn hết, ở phút 90+2, Enzo Fernandez xuất hiện đúng lúc để đánh đầu tung lưới Ai Cập sau đường kiến tạo của Lautaro Martinez.
Ba bàn thắng trong vòng 13 phút không chỉ tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup, mà còn biến Enzo Fernandez từ một mắt xích âm thầm trở thành nhân vật chính của cả vòng 1/8.
Đó cũng là bàn thắng mà chính Enzo thừa nhận anh đã chờ đợi hơn ba năm rưỡi, kể từ sau World Cup 2022. Không đơn thuần là một pha lập công, cú đánh đầu ấy giống như lời khẳng định rằng tiền vệ sinh năm 2001 đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những biến cố trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.
Bàn thắng vào lưới Ai Cập không chỉ giúp Enzo Fernandez thay đổi cách người hâm mộ nhìn nhận về mình, mà còn tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh của anh ở đội tuyển Argentina và tại Chelsea.
Trong màu áo CLB, Enzo trải qua một mùa giải đầy biến động. Những phát ngôn thiếu khéo léo về tương lai, việc công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Real Madrid hay những bình luận sau thất bại ở Champions League khiến tiền vệ người Argentina bị ban lãnh đạo Chelsea kỷ luật nội bộ. Anh thậm chí bị loại khỏi danh sách thi đấu ở hai trận quan trọng vì bị cho là đã vượt qua "ranh giới" mà đội bóng muốn xây dựng về văn hóa và tính chuyên nghiệp.
Đó là hình ảnh của một cầu thủ tài năng nhưng chưa thực sự kiểm soát được bản thân, đôi khi để cảm xúc lấn át lý trí. Thế nhưng, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo sọc trắng - xanh của Argentina, Enzo dường như trở thành một con người khác.
Không còn những phát biểu gây tranh cãi. Hoàn toàn gác câu chuyện chuyển nhượng và tương lai bản thân sang một bên. Cũng không ai còn nhắc đến mức phí chuyển nhượng khổng lồ 106 triệu bảng. Với màu áo Argentina, Enzo Fernandez chỉ tập trung vào bóng đá, cống hiến trọn vẹn cho “Albiceleste” mà không đòi hỏi sự đáp lại.
Sau trận thắng Ai Cập, Enzo Fernandez không nói về bản thân. Điều đầu tiên tiền vệ 25 tuổi nhắc đến là tập thể. Anh gọi các đồng đội là "một nhóm cầu thủ không bao giờ đầu hàng", khẳng định Argentina luôn biết cách đứng dậy sau nghịch cảnh và nhấn mạnh rằng đội tuyển "vẫn còn sống". Cách trả lời ấy phản ánh rất rõ tinh thần mà HLV Lionel Scaloni đã xây dựng suốt nhiều năm qua: không có chỗ cho cái tôi lớn hơn màu cờ sắc áo.
Có lẽ chính môi trường ấy đã giúp Enzo phát huy phiên bản tốt nhất của mình. Bởi kể từ World Cup 2022, anh luôn biết cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng nhất: từ siêu phẩm vào lưới Mexico giúp Argentina thoát khỏi khủng hoảng tại Qatar, đến cú đánh đầu định đoạt trận đấu với Ai Cập. Thực ra, Enzo Fernandez chưa bao giờ là mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Thế nhưng, mỗi lần anh lập công, đó đều là những khoảnh khắc có thể thay đổi cục diện cả giải đấu.
Có một chi tiết rất đáng chú ý sau bàn thắng ở phút bù giờ.
Enzo không chạy về góc cột cờ, cũng không lao tới khán đài nơi các CĐV Argentina đang tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Sau vài giây ăn mừng cùng đồng đội, anh hướng ánh mắt lên khán đài để tìm Valentina Cervantes cùng hai con, Olivia và Benjamin. Anh vẫy tay, gửi một nụ hôn rồi sau trận chia sẻ rằng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là gia đình và hàng triệu người dân Argentina.
Khoảnh khắc ấy mang nhiều ý nghĩa hơn một màn ăn mừng thông thường.
Chỉ chưa đầy hai năm trước, Enzo từng trở thành tâm điểm chỉ trích khi quyết định chia tay Valentina với lý do muốn tận hưởng quãng tuổi trẻ mà anh cho rằng đã đánh mất vì lập gia đình quá sớm. Từ một chàng trai được yêu mến bởi hình ảnh giản dị và giàu nghị lực, Enzo bỗng trở thành "kẻ phản diện" trong mắt không ít người hâm mộ Argentina.
Cuộc chia tay với Valentina đặc biệt tạo ra làn sóng tranh cãi lớn tại Argentina. Bởi cô không chỉ là bạn gái thời niên thiếu của Enzo, mà còn là người ở bên anh trong những năm tháng khó khăn nhất.
Khi con gái đầu lòng Olivia chào đời giữa đại dịch Covid-19, Enzo vẫn chưa có chỗ đứng trong bóng đá đỉnh cao, còn Valentina phải làm thêm công việc chăm sóc khách hàng để trang trải cuộc sống.
Vì thế, khi Fernandez thừa nhận muốn sống độc thân để trải nghiệm quãng tuổi trẻ mà anh cảm thấy đã bỏ lỡ vì lập gia đình quá sớm, nhiều người cho rằng anh đã quay lưng với người phụ nữ từng cùng mình vượt qua những ngày cơ cực.
Thời gian đã chứng minh cuộc sống không đơn giản như những lời phán xét trên mạng xã hội. Sau ba tháng ly thân, Enzo và Valentina quyết định hàn gắn. Cả hai cùng chăm sóc các con, cùng xuất hiện tại London và rồi cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên khán đài Mercedes-Benz Arena, nơi người cha của gia đình trở thành người hùng của cả dân tộc.
Bóng đá vốn không thể xóa đi những sai lầm trong cuộc sống. Nhưng nó luôn mang đến cơ hội để một con người trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Enzo Fernandez có lẽ đang trải qua chính hành trình ấy.
Ở tuổi 25, anh không còn là chàng trai vụt sáng tại Qatar, cũng chưa phải biểu tượng bất tử như Lionel Messi. Nhưng sau màn ngược dòng điên rồ trước Ai Cập, Enzo đã chứng minh mình đủ bản lĩnh để trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ kế cận của Argentina.
Đó không chỉ là cú đánh đầu mang về tấm vé vào tứ kết.
Đó còn là cú đánh đầu giúp Enzo Fernandez ghi tên mình vào ký ức của người hâm mộ Argentina theo một cách rất khác. Không phải bằng những tranh cãi ngoài sân cỏ, mà bằng bản lĩnh của một cầu thủ biết đứng dậy sau biến cố, biết sửa sai và biết tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần anh nhất.
Bởi đôi khi, điều làm nên một người hùng không phải là việc họ chưa từng mắc sai lầm, mà là cách họ vượt qua những sai lầm ấy để viết nên chương sư rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Với Enzo Fernandez, World Cup 2026 là một chương sự nghiệp huy hoàng và đáng nhớ như thế!
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 22:54 PM (GMT+7)